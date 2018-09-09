Profesör olunca annesinin mezarını ziyaret etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi\'nde (AÜ) akademisyen Mehmet Gökoğlu, profesörlük unvanı geldiğinde ilk işi annesinin mezarını ziyaret etmek oldu.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi\'nin başarılı ve sevilen öğretim üyesi Mehmet Gökoğlu\'na 3 ay önce gelen profesör unvanı hem sevindirdi, hem de hüzünlendirdi. Rektörlükten gelen profesörlük yazısını gören Gökoğlu, hiç kimseye haber vermeden yazısını cebine koydu ve Serik mezarlığındaki annesinin mezarını ziyarete gitti. 2009 yılında 85 yaşında vefat eden annesi Şadiye Gökoğlu\'nın mezarı başında dua eden Gökoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eşi Nalan Gökoğlu\'nun da aynı fakültede olduğunu ve 16 yıl önce profesörlük unvanı aldığını söyledi. Annesinin sürekli kendisine, \"Sen ne zaman profesör olacaksın oğlum\" diye sorduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, sahadaki yoğun çalışmalar nedeniyle uzun süre doçent olarak çalıştığını, profesörlük unvanı için çaba göstermediğini kaydetti. Annesinin bu sözünü öldükten sonra anımsadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, çeşitli nedenlerden dolayı 2,5 yıl gecikse de sonunda profesörlük unvanının geldiğini söyledi.

İLK İŞİ MEZARLIĞA GİTMEK OLDU

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, \"Yazı gelir gelmez arabama bindim ve rahmetli annemi ziyarete gittim. \'Oğlun profesör oldu anne\' dedim. Kendisi ilkokulu yarıda bırakmıştı, ama bizim okumamızı çok önemsedi. Hüzün ve gururu bir arada yaşadım\" dedi.



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