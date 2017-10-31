Profesör, endemik engerek için mermer ocağının kapatılmasını istedi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Geyik Dağları\'nda Prof. Dr. Bayram Göçmen tarafından keşfedilen ve bölgedeki bir mermer ocağının yoğun tehdidi altındaki Anadolu engereğinin bir alt türü \'Vipera anatolica senliki\' adıyla literatüre giren yeni türün korunması için bölgedeki mermer ocağının kapatılması istendi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı\'ndan öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, Antalya\'nın Gündoğmuş ilçesi yakınlarındaki Geyik Dağları\'nda, nesli tehlike altındaki endemik Anadolu engereğinin yeni bir alt türünü keşfetti. 2016 yılında doğa gözlemcisi ve fotoğrafçısı Murat Şenlik tarafından ilk olarak fotoğraflanan Anadolu engereğine benzeyen türün fotoğrafını inceleyen Prof. Dr. Göçmen, Anadolu engereğinin bilinen dağılış alanı Elmalı\'daki Kohu Dağı\'na kuş uçumu 200 kilometre uzaklıktaki Geyik Dağları bölgesinde çalışma başlattı. Ekibiyle alanda yaptıkları taramada 21 Mayıs\'ta hedefe ulaşan Prof. Dr. Göçmen, ilk karenin Murat Şenlik\'ten gelmesi ve yeni taksonun (canlıların sınıflandırılması) bulunmasına vesile olması sebebiyle engereğe Murat Şenlik\'in soyadına ithafen \'senliki\' adını verdi. Yaklaşık 1.5 yıl yürütülen bilimsel çalışmalar sonunda yeni bir alt tür olarak keşfi yapılan Anadolu engereği \'Vipera anatolica senliki\'ye ait makale de yayımlandı.

BAKANLIĞA BAŞVURDU

Yaklaşık 1.5 yıl süren ve 18 araştırma gezisini kapsayan çalışmalarda tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını anlatan Prof. Dr. Göçmen, küçük engerek \'Vipera anatolica senliki\'nin, bulunduğu bölgede bir mermer ocağının tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Göçmen, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü\'ne başvurdu. Prof. Dr. Göçmen, mermer ocağının ÇED raporunun olup olmadığı, verilmiş bir izin varsa yeniden değerlendirilmesi ve iptalini talep etti. Profesörün başvurusu üzerine bakanlık, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden bölgedeki mermer ocağıyla ilgili tetkik yapılması, Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmelikler kapsamında inceleme yapılmasını istedi.

GEYİKLERİN DE MEKANI

Daracık alanda yaşayan bu endemik engerek türü için mermer ocağının çok ciddi bir tehlike olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bayram Göçmen, “Popülasyonu şimdiden 3 parçaya ayırmış durumda. Bölgenin memeli faunasından geyikler de bu dağları mekan olarak kullanıyor. Ayrıca sedir ormanlarını barındıran bölgemiz olması da dikkat çekici. Bu mermer ocağının işletme izninin en kısa sürede iptal edilmesi elzemdir. Ayrıca bölgenin en kısa sürede Özel Koruma Alanı statüsüne alınması da gerekmektedir. Mermer ocağının yarattığı tahribat içler acısı\" diye konuştu.



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