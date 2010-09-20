-PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT ALINACAK ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul Teknik, Kocaeli, Erciyes ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere, profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazetede yayımlandı. Duyurulara göre Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Haymana Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere fizyoterapi programı için, Tıp Fakültesi mezunu ve Fiziksel Tıp Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış ve meslek yüksekokullarında benzer programlarda ders vermiş olması şartı ile daimi statüde 1 profesör alımında bulunacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. -İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüde 7 profesör ve 25 doçent alacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Alınacak olan öğretim elemanlarının sayısı ve görev yapacağı okullar şöyle: ''Fen Edebiyat Fakültesinin kimya, matematik ve moleküler biyoloji ve genetik bölümleri (4 doçent), Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümü (1 profesör), İnşaat Fakültesinin inşaat ve çevre mühendisliği bölümleri (21 profesör, 4 doçent), Kimya-Metalurji Fakültesinin kimya mühendisliği bölümü (2 doçent), Maden Fakültesinin jeoloji ve maden mühendisliği bölümleri (3 doçent), Makine Fakültesinin makine mühendisliği bölümü (1 profesör), Mimarlık Fakültesinin mimarlık bölümü (3 profesör, 3 doçent), endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj mimarlığı ve şehir ve bölge planlama bölümü (4 doçent), Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin uçak mühendisliği bölümü (1 doçent), Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının müzikoloji anabilim ile çalgı ana sanat dalı için (2 doçent), Enerji Enstitüsünün enerji planlaması ve yönetimi bölümü için (1 doçent), Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünün iklim ve deniz bilimleri bölümü için (1 doçent)'' -KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüde 1 profesör ve 2 doçent alacak. Buna göre Tıp Fakültesinin Cerrahi Tıp Bilimleri bölümü üroloji anabilim dalında görevlendirilmek üzere 1 profesör, Kocaeli Sağlık Yüksek Okulunun sosyal hizmetler bölümü içinde 2 doçent alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacaklar. -ERCİYES ÜNİVERSİTESİ- Öte yandan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde 2 doçent alımında bulunacak. Tıp Fakültesinin Tıbbi Biyoloji, Mühendislik Fakültesinin malzeme bilimi bölümü için 2 doçent alınacak. Başvurular 15 gün içerisinde Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bizzat yapılacak.