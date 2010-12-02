-PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT ALACAK ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Bingöl ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 1 profesör, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent alacak. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünün gazetelerde yer alan ilanına göre, profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçent adayları için Bingöl Üniversitesinde yabancı dil sınavı yapılacak. Yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitenin web sitesinde duyurulacak. Adaylar başvurularını 10 Aralık 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Bingöl Üniversitesi tarafından alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve bölümleri şöyle: ''Ziraat Fakültesi: Tarla bitkileri ana bilim dalı için endüstri bitkileri alanında çalışmış 1 profesör,Yemler ve hayvan besleme ana bilim dalı için süt ineklerinde ekmek mayasının etkileri konusunda çalışmış 1 doçent, Toprak anabilim dalı için toprak oluşumu ve sınıflandırılması alanında çalışmış 1 yardımcı doçent,Fen Edebiyat Fakültesi: Deneysel psikolojisi anabilim dalı için 1 yardımcı doçent,Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Yapı ve mekanik anabilim dalı için 1 yardımcı doçent'' -OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü (ESOGÜ) 6 profesör, 1 doçent ve 5 yardımcı doçent alacak. Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin iktisat, mühendislik mimarlık fakültesinin endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, tıp fakültesinin dahili tıp bilimleri ile fen edebiyat fakültesinin istatistik bölümleri için 6 profesör alımında bulunacak. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için 1 doçent alınacak. Rektörlük ayırca eğitim fakültesinin eğitim bilimleri ve ilköğretim bölümü, tıp fakültesinin dahili tıp bilimleri, fen edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı, mühendislik mimarlık fakültesinin makine mühendisliği bölümleri içinse 5 yardımcı doçent alımında bulunacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.