-PROF.DR. ZEKERİYA BEYAZ'IN NOTLARI İNCELENİYOR İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın evinde yapılan arama devam ediyor. Beyaz'ın, Esenler'deki evinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan avukatlarından Hacer Güvener, sadece kitaplar üzerinde incelemelerin devam ettiğini belirterek, ''Top aramıyorlar, tüfek aramıyorlar. Sadece kitaplar ve tuttuğu notlar üzerinde didik didik arama yapılıyor'' dedi. Beyaz'ın diğer avukatı Fehmi İnan da aramaların şu anda ev ve ofis olarak kullanılan 5 numaralı dairede sürdüğünü ifade ederek, buranın bilgisayar ve çok sayıda kitabın bulunduğu bir yer olduğunu kaydetti. Arama emrini görmediğini dile getiren İnan, kendisine aramanın son operasyonlar kapsamında gerçekleştirildiğinin söylendiğini anlattı. Zekeriya Beyaz ile son üç günde iki defa görüştüğünü ifade eden İnan, Beyaz'ın kendisine ''Artık televizyonlara çıkışım engellenmektedir. Toplantılara gitmem engellenmektedir. Eskiden günde 125 telefon gelirken, şimdi 15 kere arıyorlar. Dostlarım bile telefonum dinlendiği için aramaktan korkuyorlar'' dediğini aktardı. Bu arada, arama nedeniyle evin bulunduğu yere gelen İşçi Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdal Demirkan da bugün yine Türkiye'nin en seçkin ilahiyatçı ve bilim adamlarının evlerinin basıldığını savunarak, ''Beyaz hocamızın evi basıldı. Tertip devam ediyor. Ama bunu bertaraf edeceğiz'' şeklinde konuştu. Demirkan, seçime giden Türkiye'de kimsenin konuşmamasının istendiğini öne sürerek, ''Zekeriya Beyaz ve Doğu Perinçek zindanlara da tıkılsalar, onlar yine bildiklerini söyleyecektir. Bu tertibi kınıyoruz. Bu bir oyun ve provokasyondur'' diye konuştu. Öte yandan, Beyaz'ın evinin önünde Aydınlık gazetesini kaldırarak konuşan bir kişiye mahalleli tepki gösterdi. Bu kişi, tepkiler üzerine gazeteyi indirerek evin önünden ayrıldı. -BEYAZ'IN BELGELERİ ALINDI Prof. Dr. Beyaz'ın 18 yıllık komşusu olan ve aramalara ''şahit'' sıfatıyla katılan Erzen, basın mensuplarının soruları üzerine, sabah saat 08.00 sıralarında polisin kapısını çalarak aramaya şahitlik etmesi için evde bulunması gerektiğini söylediğini anlattı. Zekeriya Beyaz'ın durumunun iyi olduğunu, polislerin çok kibar davrandıklarını, belgeleri, taslakları, hard diskleri incelediklerini belirten Erzen, Beyaz'ın 13 numarada bulunan evindeki aramaların tamamlandığını, 8. numarada home ofis olarak kullandığı yerdeki aramaların sürdüğünü kaydetti. Erzen, bir işinin çıkması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını, ancak yerine ağabeyi Mucip Erzen'in aramalara katıldığını söyledi. Bir gazetecinin ''Fethullah Gülen ile ilgili kitaba ilişkin mi arama yapılıyor?'' diye sorduğu Erzen, ''Evet, onunla ilgili. Hemen hemen bütün belgeler alındı. Zirve ve Fethullah Gülen ile ilgili toplanan şeyler sanırım'' dedi. Erzen, aramaya 15-20 kadar polis katıldığını bildirdi. Bu arada, kısa bir süre pencereye çıkan Zekeriya Beyaz, dışarıda aramayı izleyen basın mensuplarına el salladı. -FİLİZ'İN KIZI VE OĞLUNUN OYUN VE SES GÖRÜNTÜ CD'LERİ DE ALINDI ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin evinde ve Akdeniz Üniversitesindeki odasında arama yapılan Prof. Dr. Şahin Filiz'in avukatı Serkan Ergül, Filiz'in evindeki aramalarda kızı ve oğluna ait oyun ve ses görüntü CD'leri ile ders fotokopileri, evdeki bilgisayarın hard disk örneğinin alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanında arama başlatan polislerin Filiz'in üniversitedeki odasında arama çalışmaları devam ederken, avukatı Serkan Ergül gazetecilere açıklama yaptı. Ergül, Prof. Dr. Filiz'in evinde yapılan aramalarda, çocuklarına ait 107 oyun ve ses görüntü CD'leri ile öğrencilerine ait ders notlarıyla ilgili bilgiler alındığını belirtti. Ergül, şu açıklamalarda bulundu: ''Evde saat 07.40 civarında başlatılan aramaya ben saat 11.30'da katıldım. Evdeki arama saat 12.30'da sona erdi. Evdeki aramalarda, Şahin Filiz'in kızı ve oğlunun oyun ve ses görüntü CD'leri ile ders notları fotokopileri alındı. Evdeki bilgisayarın hard disk örneği alındı. Üniversitedeki odasında da, üniversiteye ait bilgisayar hard disk örnekleri alındı. Bunun yanında öğrencilerin yazdığı notlar alındı. Bazı sanatçıların CD'leri de vardı, bunlar da alındı. Zeki Müren'e ait CD'ler vardı. Ayrıca odasında öğrencilerin yazdığı ders notları, tartışma metinleri alındı.'' Ergül, gözaltı olmasını beklemediklerini söyledi. -AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DE MERAK EDİYOR Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ise Prof.Dr. Şahin Filiz'in üniversite yerleşkesinde lojmanındaki aramayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Antalya Sanat Günleri'nin açılışına katılan Prof. Dr. Kurtcephe, gazetecilerin, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz'in evinde ve üniversitedeki odasında yapılan aramaya ilişkin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kurtcephe, ''Ben de sizin kadar merak ediyorum. Hiçbir bilgim yok. Bizimle doğrudan temasa geçen de olmadı. Sadece Şahin Filiz hocayla ilgili savcılığın bir arama yapacağını biliyorum. Onun dışında hiçbir fikrim yok'' dedi. Şahin Filiz ile bugün görüşüp görüşmediğine yönelik bir soru üzerine Kurtcephe, ''Kendisiyle görüşmedim. Sizin kadar bilgisizim. Sizin sayenizde herhalde ben de bilgileneceğim'' diye konuştu.