Prof.Dr. Rende'den 'Su kaydırağı' uyarısı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hikmet Rende, otel ve su parklarının vazgeçilmez eğlencesi su kaydıraklarının olması gerektiği gibi kurulmaması ve uygun kullanılmaması nedeniyle, her yıl çok sayıda kaza olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Hikmet Rende, su kaydıraklarında tehlikeleri tanımak ve bunları ortadan kaldırmanın işletici ve kullanıcı açısından önemli olduğunu, basit önlemlerle ölüm, felç, yaralanma ile sonuçlanan kazaların ortadan kalkabileceğini vurguladı. Her büyük otelde su kaydırakları kurulduğuna dikkati çeken Prof.Dr. Hikmet Rende, şöyle dedi:

\"Su kaydıraklarının sayısı arttıkça kaza sayısı da ne yazık ki artmaktadır. Su kaydırakları heyecanlı ve eğlenceli olduğu gibi gereken önlemlerin alınmaması durumunda tehlikeli olabilmektedir. Böylece eğlence kabusa dönüşebiliyor. Her yıl 40- 50 kişi, yaz aylarında su kazaları nedeniyle hastanelere kaldırılıyor.\"

NELER YAPILMALI?

Su kaydıraklarının güvenli kullanılmasının üretici ve montajı yapan şirketlerin, işletmeci ve kullanıcının elinde olduğunu belirten Prof.Dr. Rende, üreticinin alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Kaydıraklarda platformlara çıkış merdivenleri ve yol genişliği en az 1 metre olmalıdır. Merdivende en fazla 16 basamaktan sonra bir durak olmalıdır. Ayaklar ıslak olacağından merdivenlerde ve yolda kaygan malzeme kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kaydırağın eğimi ve su debisi kayan kişi tecrübesiz olsa bile isteği dışında kaydırakta durmaması açısından iyi ayarlanmalıdır. Kayan kişi ile kaydırak yüzeyi arasında sürekli temas olmalıdır. Kaydırakların son parçaları 3 metre uzunluğunda düz olmalıdır.\"

\"BACAKLARIN KAPALI OLMASI ÇOK ÖNEMLİ\"

Karşılama havuzunda bir takım ölçüler olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hikmet Rende, kayan kişinin karşılama havuzuna güvenli iniş yapması açısından kaydırakların son kısmının iyi tasarlanması gerektiğini vurguladı. İşletmeciye kazaların önlenmesi için görevler düştüğünü söyleyen Prof.Dr. Rende, kayma pozisyonu hakkında kural ve uyarıların kaydırak girişinde levhalar üzerinde 3 dilde yazılmasının şart olduğunu anlattı. Prof.Dr. Hikmet Rende, şöyle konuştu:

“Su kaydıraklarının güvenliği, sorumluluk bilincine sahip kişiler tarafından sağlanmalıdır. Kaydırağın başında \'Kaymaya başlayabilirsiniz\' anlamına gelen bir sinyalizasyon sistemi olmalı. Karşılama havuzunu sürekli kontrol eden bir cankurtaran olmalı. Düşmeden sonra oyalananları veya tehlikeli bölgeye yaklaşanları ikaz etmeli. Su kaydıraklarında, özelikle yüksek hıza ulaşılan inişlerde bacakların kapalı konumda tutulması çok önemli.\"

TURİSTİN UYANIKLIĞI

Prof. Dr. Rende, su kaydıraklarının sürekli sakatlık halinin yanı sıra ölümlere bile neden olduğunu söyledi. Bazı uyanık turistlerin işletmenin su kaydıraklarındaki eksiklikleri ya da kurallara uymamasından yararlanmaya çalıştığını anlatan Prof.Dr. Hikmet Rende, şöyle konuştu:

“Bazı kazalar kullanıcının kendi hatasından kaynaklanıyor. Ancak kullanıcı, işletmenin güvenlik kurallarına uymadığından ya da ihmali olduğundan, kendi hatasını açtığı davalarla işletmeciye mal edebilmektedir. İşletme yüksek miktarda tazminatla karşı karşıya kalabiliyor. Halbuki tazminatlara ödeyeceği parayla su kaydıraklarında eleman çalıştırsa, daha karlı olacaktır. Öte yandan her kaza işletmeye kötü reklam olarak da yansıyacaktır.\"

