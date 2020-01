Prof.Dr. Ortaylı: Fahrettin Paşa'ya ittihatçı diyenler, geri zekalıdır

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- YENİ Ufuklar Derneği tarafından \'2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri\' töreni yapıldı. Geceye onur konuğu olarak katılan Tarihçi-yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı, Fahrettin Paşa\'ya \'İttihatçı, neden Medine\'yi savunmuş?\' diyenlere, \"Geri zekalı\'\' dedi.

Kayseri\'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi\'nde 2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri törenine yapıldı. Geceye tarihçi Prof.Dr İlber Ortaylı\'nın yanı sıra Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlanması ardından gecede 2017 Türk Kültürüne Hizmet ödülleri verildi. Gecede Prof.Dr. İlber Ortaylı, Gazeteci Veli Altınkaya, Arşivci Faruk Yaman, İşitme Engelli Dünya Güreş Şampiyonu İlhan Çıtak, Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Prof Dr Mustafa İnbaş kültür ödüllerini aldı.

\"SARIKAMIŞ\'TA 19 BİN RUS ÖLDÜRÜLDÜ\"

Ödül töreni ardından Prof.Dr İlber Ortaylı, \'Ortadoğu\'da Yeni Gelişmeler ve Kudüs\' konulu konferans verdi. Aralık ayının tarihte Türkiye açısından yenilgiler tarihi sayıldığına dikkat çeken Ortaylı, şöyle dedi:

\"Aralık ayında Türkiye birçok savaş içine girmiştir. Bunlardan birisi olan Sarıkamış faciasında silah atmadan dondular şeklinde ifade edilse de, 19 bin Rus öldürüldü. Balkan savaşında ilk zararları aldık. Türkler ,yarı cehaletten yarı tembellikten tarih yazmayı sevmezler. Teferruattan hoşlanmazlar. Sarıkamış\'ta ordu silah atmadan donmamıştır. Bazı ülkelerin tarihleri siyah ve beyazdır. Bizim ülkemizin tarihi beyazdır. Bazı yerlerde grilik vardır. Ülkemizde bazı yazarlar Rus yazarlar hakkında olumsuz ifadelerde bulunuyor. Bu çok doğru değildir. Gerilimlere neden oluyor.\"

\"MEB 60 SENEDİR ÇÖKÜNTÜ HALİNDE\"

Eğitim ve bazı tarihçilerle ilgili değerlendirmeler de yapan tarihçi-yazar Prof.Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:

\"Milli Eğitim, çok zayıf bakanlık. \'Bunu çok tenkit ediyorsunuz\' diyen Bakan İsmet Yılmaz\'a da söyledim. \'Tenkit ettiğim siz değilsiniz\' dedim. Milli Eğitim Bakanlığı; maalesef 60 senedir çöküntü halinde gidiyor. Ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet\'in ilk yıllarında olmayacak kadar toplum hayatının dışına itilmişlik, öğretmene saygı olayı ortadan kaldırılmış, yöneticilerin maariften anlamadıkları bir müessese haline gelmiş. Ülkemizde en önemli şey; eğitimdir. Öyle önemlidir ki her şeyi başı da, kıçı da maariftir. Siyasi partilere oy verirken size maarif bakımından neler katacağına bakmalısınız. Öğretmenlerin maaşları ne olacak, mesleğin içine uyuşuk insanlar nasıl girmeyecek, nasıl sınavlar hazırlanacak, çocuklar nasıl okutulacak bu konulara ilgili programı olmayan partilere oy vermeyiniz. Çünkü Türk insanının yetişmesini ciddiye almayan bir siyasi heyetin bizim başımızda yeri olamaz. Her şey sadece silahlarla etrafınızda bekleyenler değildir. Türkiye\'nin tarihi milli karakterini hedef alan insan doludur etrafımızda.\"

\"GERİ ZEKALILAR VAR\"

Mondros Mütarekesi 1918\'de imzalandığı zaman Halep\'in kuzeyinde, doğuda Medine\'de olduklarına işaret eden Prof.Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:

\"Medine\'den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa, \'Ben burayı terk etmem\' dedi. Bu arada Fahrettin Paşa\'nın bazı eserleri yolu uçurmalarına rağmen vagona yükletti. \'İstanbul\'da İngilizler var, aman mütareke ahkamına mugayir olarak getirdiniz. Bir şey yaparlar\' diye oradan Niğde\'ye götürülerek burada saklandı. Askerlerimizi de maalesef, edepsiz herifler enterne edip, Mısır\'a esir diye götürdüler. Çoğuna ne olduğunu Allah biliyor. Bir kısmı döndü, Fahrettin Paşa da. Şimdi bu paşa ittihatçı, yok bilmem ne Araplar\'a karşı niye savunmuş diye yazan geri zekalılar var. Adam Peygamberin kabirini savunuyor, namusunuzu kurtarıyor, ne istiyorsunuz daha? Bunun neresi Müslümanlık, bazı şeyleri hakikaten hesaba katmamız gerekiyor. Bunlar hoş şeyler değil, çok ilginç. Kudüs, daha evvel ki Kut\'ül Amare cengi ve bilhassa mütarekenin yapılmasına rağmen daha hala Medine\'de savunma yapmamız çok önemli olaylardır. Şu sıralar Arap dünyasında büyük çatışmalar var. Suudiler tükeniyor o yüzden bu cephe ile işleri yok. İstedikleri Katar\'dır.\"

