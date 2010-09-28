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Spor

PROF.DR. AYDIN: KIZIL'IN FELÇ RİSKİ YOK İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 16:50

-PROF.DR. AYDIN: KIZIL'IN FELÇ RİSKİ YOK İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Beyin kanaması teşhisiyle dün Gaziantep'ten İstanbul'a getirtilen ve Memorial Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın durumu hakkında bilgi veren Prof.Dr. Yunus Aydın, şu an için hastanın felç riski bulunmadığını söyledi. Aydın, İbrahim Kızıl'ın şu anda hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirerek, ''Beynin doğal boşlukları içinde bir kanama söz konusu. Kanama şu anda kafa içi basıncını kritik düzeyde artırmış durumda değil. Hasta bunu tolere edebiliyor. Dünden bu yana şuurunda ve genel durumunda geriye gidiş yok'' dedi. Bu tip kanamaların değişken olma özelliğine sahip olduğunu dile getiren Yunus Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O yüzden bugün kendisinin beyin tomografisini çekip, beynin genel durumunu kontrol edeceğiz. Yakın gözlemde tutuyoruz. Bir cerrahi girişim yapmadık. Ama gidişata göre kanamayı dışarı boşaltmak için küçük bir 'katader' koyma söz konusu olabilir.'' Aydın, İbrahim Kızıl'ın şu an ciddi bir felcinin bulunmadığını ifade ederek, ''Bu haliyle, kanamanın doğal olarak vücuttan emilmesi halinde felç kalma ihtimali pek yok. Çünkü kanamanın olduğu nokta şanslı bir noktada'' diye konuştu. Kızıl'ı, yoğun bakımda tuttuklarını anlatan Prof.Dr. Aydın, ''Hafif düzeyde yoğun bakımda tutuyoruz. Çünkü solunum desteğine ihtiyaç yok. Bu bakımdan da şanslıyız.  Birkaç gün içinde göstereceği gelişmeye göre durumunu değerlendireceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı.

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