Prof. Yerlikaya yeniden RTÜK başkanlığına seçildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin görev süreleri dolan başkan ve başkanvekilliği için bugün gerçekleştirdiği seçimlerde İlhan Yerlikaya yeniden başkan seçildi.

AKP ve MHP’nin 7 oyunun bulunduğu üst kurulda, başkan ve başkanvekili 7 oyla yeniden seçildi. Böylece yeni dönemde de İlhan Yerlikaya başkanlığı, Esat Çıplak da başkanvekilliği görevini sürdürecek.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36'ncı maddesi gereğince, iki yılda bir Üst Kurul Başkanlığı ve Başkanvekilliği seçimi yapılıyor.

Öte yandan RTÜK'ün görev süresi sona eren üç üyesinin yerine, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2017'de yapılan birleşiminde Üst Kurul üyeliklerine Taha Yücel, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı seçilmişti.

İlhan Yerlikaya kimdir?

RTÜK’ün internet sitesinde İlhan Yerlikaya’nın özgeçmişi şöyle:

“1960 yılında Konya’da doğan İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans (1985), Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans (1987) öğrenimi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde doktora (1991) ve İletişim Bilimleri Genel Gazetecilik alanında doçentlik (1997) unvanını aldı.

Yerlikaya’nın 'XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Hakkında Basiret Gazetesi ve Pancermenizm – Panislamizm – Panslavizm – Osmanlıcılık Fikirleri', 'II. Abdülhamit Döneminde Basın, Yarı Resmi Vakit Gazetesi' adlı eserleri bulunuyor."