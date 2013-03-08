Prof. Vefa Tarhan, Türkiye ekonomisini Avam Kamarası'nda anlattı

Profesör Vefa Tarhan 4 Mart, 2013'de İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi'nin (AnalizTürkiye'nin) ve İngiltere İşçi Partisi’nin konuğu olarak İngiltere Parlementosu Avam Kamarası'nda bir konuşma yaptı. Konuşmaya İşçi Partisi Milletvekili Sayın David Lammy ev sahipliği yaptı ve İngiltere İşçi Partili Dostlar Grubu Başkanı Sayın Nilgün Canver yönetti.

Konuşmaya İngiltere İşçi Partili milletvekilleri, lordlar, İşçi Partisi Gölge Ekonomi Bakanı, yabancı akademisyenler, bankacı ve gazeteciler katıldı. İngiltere'nin dünyaca ünlü saygın düşünce kuruluşu Chatham House'un Türkiye ve Orta Doğu masası şefi de toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi Direktörü Ümit Sönmez, ve İşçi Partili Dostlar Grubu Başkanı Nilgün Canver Prof. Dr. Vefa Tarhan'ın dünyaca tanınan önemli bir ekonomist olduğunu ve kendisini Londra'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Vefa Tarhan'nın akademisyen olarak hem para politikasi ve makroekonomik konularda hem de kurumsal finansman konularında araştırmalar yayınlamış olduğu için Turkiyenin ekonomik portresine çok değişik ve doğru teşhisler yapabilen bir ekonomist olduğunu vurguladı. Ayrıca Vefa Tarhan'ın sadece teşhis yapmayı üretken bir davranış olarak görmediğini, bununla yetinmediği için eleştirdiği konular hakkında yapıcı çözüm önerileri de oluşturduğunu söyledi. Nitekim, Direktör Sönmez bu günkü konuşmasında Prof. Tarhan'ın bunun bir örneğini sergileyeceğini, çok yaygın olarak desteklenmesine rağmen Hükümetin cari açık ile savaşmayı hedefleyen Haziran 2012'de uygulamaya koyduğu Teşvik Paketinin daha önce bilinmeyen dizayn hatalarını gösteremekle kalmayıp, problemi çözme şansı çok daha yüksek olan oluşturduğu ihracat boyutlu alternatif yapısal programın detaylarını anlatacağınnı söyledi. (T24 okuyucularının Vefa Tarhan'ın bu konudaki görüşlerini 4 ve 5 Mart köşe yazısında okuma fırsatları oldu).

Dünya ekonomisinde görülen Global ölçekli gelişmeler yanında Türkiye ekonomisini değerlendiren Vefa Tarhan, ‘Avrupa’da eurozone ekonomisinin yeni ve çok büyük bir kriz içine gireceği’ tahmininde bulundu. Konuşmada İşçi Partisi milletvekilleri, LSE Türkiye Araştırmaları bölüm Başkanı Prof. Şevket Pamuk, Dr. Ümit Sönmez, Dr.Hasan Turunç, Chatham House Türkiye Bölümü başkanlarından Fadi Hakura izleyiciler arasında yer aldılar. Dünya’da hakim olan Global ekonominin büyük belirsizlikler getirdiğini belirten Prof. Tarhan, ‘Euro’nun hiç bir yaşam sansı bulamayacağı günlerin yakın olduğuna’ dikkat çekerken, ‘geçmişteki 4 kurtarma işlemine ek olarak İtalya ve İspanya'nın da kurtarılması gereken ülkeler arasında yer alma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti ve bu iki ülke için gerekecek olan finansman paketinin daha önceki operasyonlarin boyutunu gölgede bırakacağını' ifade etti.

Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi Aralık ayında da Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde "Türkiye'nin Eğitim Politikaları ve Dünyadaki Uygulamalar" konulu iki günlük ululararası bir konferans düzenlemişti. Bu konferansa da uluslararası uzmanlar, akademisyenler, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve bürokratlar ve sendika temsilcileri katılmıştı.

Prof. Dr. Tarhan Londra Avam Kamarası'ndaki konuşmasına Türkiye ekonomisinin son 10 senesinin muhasebesini yaparak başladı. Özet olarak iktidarın ülkenin işsizlik, çarpık vergi yapısı, düşük tasarruf oranı gibi kronik problemlerine yapısal bir çözüm getirememiş olmasına ek olarak son 10 yılda yepyeni problemlerin gündeme geldiğini belirtti. Bu yeni problemler arasında şunların olduğunu söyledi: Çığ gibi büyüyen cari açık, 'sıcak para'nın' İMKB'deki hakimiyeti, ülkenin cari açığını ancak kısa vadeli kaynaklarla fınanse edebilmesi, özel sektörün döviz bazlı kredi kullanımı, hem kurumsal hem de bireysel mali kaldıraçın çok tehlikeli bir seviyeye ulaşmış olması. Ayrıca, ileriye yönelik olarak Türkiye ekonomisinin en önemli kırılganlık kaynağının rekor seviyeye ulaşmış olan dış finansman ihtiyacı olduğunu vurguladı. Avro kökenli problemlerin başını çektiği küresel belirsizliklerin yaratabileceği olasalı bir kriz durumunda ekonominin çok tehlikeli tecrübeler yaşayacağının altını çızdi. Prof. Tarhan konuşmasını hükümetin eski ve yeni problemlere yapısal çözümler getirmek yerine devamlı olarak her defasında değişik 'bir-defaya mahsus' çözüm yaklaşımını uygulamayı adet etmesi sonucu olarak ülkenin geleceğinin tehlikeye sokulmuş olduğunu, 'kalıcı' yerine 'geçici' politikalar sonucu birikmiş olan problemlerin gelecekteki hükümetleri çok zor durumda bırakacağını söyleyerek bitirdi.