Prof. Unat: Finans dinamiklerini magazin haberlerinden öğreniyorum

Prof. Nermin Abadan Unat, "Öğrencilerime toplumsal olaylarla ilgiliyseniz gazetelerle birlikte magazin haberlerini okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Unat, tavsiye gerekçesini ise şu sözle açıkladı:

"Okumazsam ben Türkiye'de finans gücünün nereye gittiğini, finans dünyasının yeni dinamiklerini başka nereden öğrenebilirim"

"Ben Maliye Bakanı olsam her müfettişi sosyete dergilerine abone ettiririm" diyen Prof. Unat, "Kim nerede ne harcıyor o dergilerde ortada zaten..." ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtlayan (14 Temmuz 2015) Prof. Unat'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

'Öğrencilerime magazin eklerini okuyun diyorum'

* Gazete, dergi, kitap gün boyu sürekli okuyorsunuz...

- Ben öğrencilerimle konuşurken diyorum ki, eğer siz toplumsal olaylarla ilgiliyseniz iki şey yapacaksınız. 1- Gazete okuyacaksınız 2- Gazeteyle birlikte magazin haberlerini de okuyacaksınız... Hatta fırsatınız varsa resimli sosyete dergilerini de takip edeceksiniz... Ben öğrencilerime bunu tavsiye ediyorum...

* Çok şaşırdım... Hani felsefeyi, tarihi yutmuş bir hocadan bunu duymak çok ilginç... Okuyor musunuz siz magazin eklerini...

- Okumasam nereden bileceğim, sizin oğlunuz olduğunu... Okurum çünkü okumazsam ben Türkiye'de finans gücünün nereye gittiğini, finans dünyasının yeni dinamiklerini başka nereden öğrenebilirim. Koç ve Sabancı'yı bilmiyor değiliz ama Türkiye'nin yeni zenginlerini, genç kuşaklarını oradan öğreniyorum...

* Sosyete dergilerini bile okuyorsunuz ha?

- Hepsini... Size bir şey söyleyeyim mi, ben Maliye Bakanı olsam her müfettişi sosyete dergilerine abone ettiririm. Kim nerede ne harcıyor o dergilerde ortada zaten... Ben basını çok önemsiyorum... Ama çok üzülüyorum ki gençler artık gazete okumuyor... Haberi, bilgiyi sadece Twitter'dan öğrenmeye kalkmak fevkalade kötü bir şey...

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