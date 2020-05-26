Prof. Uğur Emek: Osmangazi Köprüsü sözleşme tarihinden 3.5 yıl önce hizmete alındı; işletmeciye 2.1 milyar dolar kazanç sağlandı

Prof. Dr. Uğur Emek, Osmangazi Köprüsü, Gebze-İzmir Otoyolu'nun tamamının resmi işletme başlangıç tarihi 15 Mart 2020 olduğu halde 1.351 gün önce, 1 Temmuz 2016 tarihinde hizmete alındığını, aradan geçen sürede işletmeci firmanın 2.1 milyar dolar para kazandığını belirtti.



Sözcü’nün haberine göre Sayıştay da önceki denetimlerinde inşaata erken başlanmasını haksız kazanç olarak nitelemiş fakat haksız kazancın boyutunun belli olmadığını ifade etmişti.



Uğur Emek, şunları söyledi: “Sözleşmeye göre yapım süresi 7 yıl ve işletme süresi de 15 yıl 4 aydır. Sözleşme kapsamında geçiş garantileri kesimlere göre değişmektedir. Sözleşmeye göre 15 yıl 4 ay boyunca işletmeciye 10,4 milyar dolar tutarında gelir garantisi verildi. Köprü 01/07/2016 tarihinde işletmeye açıldı ve ana projenin işletme süresinin başlayacağı 15/03/2020 tarihine kadar geçen 1.351 gün günde; işletmeci 40.000 araç üzerinden ve ABD’deki enflasyona göre güncellenen ücretler üzerinden gelir tahsil etti. Bir kısmı kullanıcılardan, büyük kısmı da bütçeden karşılanan bu gelirlerin toplamı ise 2 milyar 148 milyon ABD dolarıdır.”

Kim işletiyor?

Gebze-İzmir Otoyolu'nu, Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel Göçay Ortak Girişimi tarafından kurulan Otoyol Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi işletiyor.