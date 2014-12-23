Prof. Türmen: AKP’lilerin üzerinde baskı olduğu açık, üç bakanın oylamasını istedik kabul etmediler

TBMM soruşturma Komisyonu’ndan dün yapılması beklenen dört eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasının yeni yıla ertelenmesinin yankıları sürüyor. Komisyon Başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, bakanların bilirkişi raporuna itirazlarını göndermelerini erteleme gerekçesi olarak gösterdi ve “beklenmedik bir şey, mecburen erteledik” dedi. Ancak, Köylü’nün bu açıklamaları muhalefet kanadını ikna edeceğe benzemiyor. Komisyonun CHP’li üyesi RızaTürmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan gelen ve görüş ayrılıklarını gösteren açıklamalara dikkat çekti ve “Komisyon üzerinde baskı olduğu çok açık. Zaman kazanmaya çalışıyorlar” dedi.

Köylü: CHP’nin şerh yazma süresi var

Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, Yüce Divan oylamasıyla toplanan birkaç kez saati ertelendikten sonra Yüce Divan oylamasının yapılmadığı dünkü toplantıyı değerlendirdi. Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler’in komisyona mal varlıkları, banka hesaplarına ilişkin itirazlarına ilişkin bilgilere dikkat çeken Köylü, “Beklenmedik bir şey. Dün geldi bilgiler. Bilirkişi raporunda yer alan hususlara itiraz mahiyetinde bilgiler. İncelenmesi gereken yerler var. Bilirkişi inceleyecek. Mecburen erteledik” ifadelerini kullandı.

CHP’nin düzenledikleri basın toplantısında oylamanın ertelenmesiyle muhalefet şerhi yazma süresinin bir güne düştüğü açıklamalarının doğru olmadığını söyleyen başkan Köylü, 5 Ocak’ta yapılacak oylamadan komisyon raporunun TBMM Başkanlığı’na verileceği tarihe kadar şerh için kalan zaman dilimine dikkat çekti.

Köylü, “Yüce Divan oylaması 5’inde yapılacak. Komisyon raporunu 9 Ocak’da TBMM Başkanlığı’na teslim edersek. Hafta sonu, Meclis başkanlığı raporunu basımını yapmadığı takdirde muhalefetin önünde 5-6 günlük bir süre oluyor” dedi. Köylü, şerhin rapora göre değil karara göre yazıldığına dikkat çekti.

CHP’li Türmen: Bağış’ın dışındaki bakanların oylanmasını istedik. Kabul etmediler

Dört bakanla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşandığı toplantıyla ilgili komisyon üyesi CHP’li Rıza Türmen, “O kadar çok söylenecek şey var ki” diyor. Egemen Bağış’ın daha sonraya bırakılarak üç bakanın Yüce Divan oylamasını yapılmasında ısrar ettiklerine dikkat çeken Türmen, bu önerinin de kabul edilmediğini anlattı.

Bazı ayrıntılara dikkat çeken Türmen’in değerlendirmeleri şöyle.

“15.00’de başlayan toplantıya girmek üzereyken toplantı 4’ü geçe başladı. Masanın üstünde üç tane kağıt bulduk. Yargılanan bakanların gönderdikleri kağıtlar. Oturduğumuz yerin önüne konmuştu. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı. İlk kez oldu. Kağıtlar, belgeler bugüne kadar hep komisyon başkanlığına gönderildi. Nedir bunlar diye baktık. Mal varlıkları ve bankalara ilişkin bilgiler. Egemen Bağış’ın çok detaylıydı. Bunun üzerine dendi ki; bilirkişinin bir bakması lazım. Tekrar 1.5 saat ara verildi. MASAK incelensin dendi. Biz de bunun üzerine Egemen Bağış’ı ayıralım diğer üç bakanı oylayalım dedik. Bunu kabul etmediler.

'Başkana telefon geldi dışarı çıktı'

Komisyon başkanına telefon geldi ve dışarı çıktı. Döndüğünde 5 Ocak’a ertelendiğini söyledi. AKP’li diğer üyelerde yeni gelen bilgelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Biz, kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bunun, komisyon üzerinde baskı oluşturacağını ifade ettik.

'Başından beri zaman kazanma çabası var'

Başından beri zaman kazanma çabası olduğu çok açık. Biz önce bunun genel kurulla ilgili olduğunu düşünmüştük. Ancak, bunun öyle olmadığı anlaşıldı. Cumhurbaşkanının ‘paralel yapı’, Başbakanın ‘kolunu kopartırız’ açıklamaları var. Demek ki; Komisyon içinde 9 üye arasında da AKP içinde biat kültürü içinde yetiştikleri için dıyarı yansıtmıyorlar ama böyle bir görüş ayrılıkları var. Bu sorunların çözülmeden komisyona getirilmesi istenmiyor herhalde.