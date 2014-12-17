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Prof. Türmen: 17 Aralık operasyonunda delillerin içinde olduğu 500 sayfalık rapor bize gönderilmedi

'Aklanmak için yargılanmak lazım, üstünü örterek temizlenemezsiniz'

17 Aralık 2014 16:13

Hülya Karabağlı

CHP’nin Meclis Soruşturma Komisyonu Üyesi Prof. Rıza Türmen, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda AKP’nin dört eski bakanı hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’na içinde delilerin bulunduğu 500 sayfalık savcılık raporunun gönderilmediğini açıkladı. “Bu soruşturma eksik bir soruşturmadır” diyen Türmen, T24’ün, “Savcılık raporu kayıp olabilir mi” sorusuna, “Sümenaltı olabilir, ama kayıp olamaz” yanıtı verdi.

 

Komisyonda 500 sayfalık rapor yok

 

Türmen, Soruşturma Komisyonu çalışmalarının 300 sayfalık bir raporun dayanak oluşturduğuna dikkat çekti ve “Operasyonda elde edilen deliller eklenince rapor 500 sayfa oluyor. Ama bu Komisyona verilmedi. Bize verilmeyen rapor soruşturmayı delillere tamamlayan bir rapor. İçinde diğital verilerin olduğu rapor” dedi. Türmen’in değerlendirmeleri şöyle:

 

Yolsuzluk ve rüşvetin global rakamı

 

Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili bir rakam vermek güç. Ne kadar aldı onu bilemiyorsunuz. Bu bir süreç. Başlayan ve devam eden bir süreç bu. Global  bir rakam vermek çok zor. Herkese yaptığı işe göre aldığı bir şey var galiba. Bir de önceden veriyor ki; bağlamak için böyle bir şey de var galiba.

 

'Aklanmak için yargılanmak lazım'

 

Tek şans soruşturma komisyonu olabilir. AKP bakımından da bir fırsat aslında. Yargılamadan korkmamak lazım. Başka bakanlarda yargılandı. Yüce divan ilk defa yargılama yapmayacak. Mesut Yılmaz’dan tutun bir çok bakan yargılandı. Çoğu aklandı. Aklanmak için yargılanmak lazım. Ancak yargı temizler. Üstünü örterek temizlenemezsiniz.

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