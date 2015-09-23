Prof. Türk: Benden de görüş istediler söyledim, Cizre dâhil, seçim sandıklarının taşınması yasaya aykırı

Seçim mevzuatı üzerine çalışmalarıyla da bilinen eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 60 binin üzerinde seçmenin oy kullanacağı yeri değiştirecek Cizre kararı dâhil, 1 Kasım seçimleri için oy sandıklarının taşınmasının yasaya aykırı olduğunu açıkladı. Türk, konuya ilişkin olarak kendisine de başvurulduğunu ve planlanan uygulamanın yasaya aykırı olacağı görüşünü ilettiğini söyledi.

Prof. Türk'ün görüşlerini, Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya köşesinde paylaştı.

Sarıkaya'nın "Tabii sandık hakkı" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Oysa bir ay önceki tartışma, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözleriyle noktalanmıştı:

'Anayasa değişikliği yapılmadığı sürece taşımalı sisteme geçemezsiniz. Zannediliyor ki YSK bir karar alacak ve bu iş olacak; hayır olmuyor.'

Bütün bunlar ortada iken seçmen veya sandık taşınabilir mi?

Sandığı etkileyecek Anayasal sorun ortaya çıkar mı?

AK Parti’de bulunanlar da dahil olmak üzere, hukukçular ana eksende benzer düşünmekle birlikte, 'güvenlik uygulaması' konusunda farklı görüşe sahipler.

Örneğin, AK Parti’nin YSK’daki temsilcisi Şeref Malkoç, seçim kurullarının böyle bir hakkı olduğu kanaatinde.

Benzer görüş bazı Anayasa hukukçularında da var; onlara göre kanun,'fiiliyattaki duruma göre, yaygınlaştırmamak kaydıyla lokal uygulanabilir..'

Dayanakları da Anayasa’nın seçimlerin genel yönetim ve denetimi ile ilgili maddesinin, 'seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma' hakkını YSK’ya vermiş olması.

Seçim kanunları üzerindeki çalışmalarıyla bilinen, hukukçu eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ise Anayasa’nın bu hakkı tanımadığı görüşünde.

Prof. Dr. Türk, dünkü sohbetimizde, kısa süre önce konu hakkında kendisinden de ilgili kişilerin görüş istediğini açıkladı.

'Onlara da bildirdim, tabii hâkim hakkı gibi, tabii sandık hakkının da bulunduğunu' deyip ekledi:

'Bir seçmenin de önceden oy vereceği yeri bilmesi, o sandığın belli olması gerekir. Ayrıca seçmen kütükleri de askıdan indi.'

Türk, Cizre uygulamasının Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Yasanın 4. maddesi, 'Seçimlerde her muhtarlık, bir seçim bölgesidir' hükmünü taşıyor; 5. maddesi ise her sandık bölgesinin 300 seçmeni kapsayan “sandık bölgesine” ayrılmasını şart koşuyor.



Dolayısıyla yapılan eylem 'muhtarlıkları seçim bölgesi' olarak gösteren yasa hükmüne aykırılık içeriyor.

Bu da “Seçim yasalarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde uygulanmaz” Anayasa hükmüne aykırılık anlamına geliyor. (...)"

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