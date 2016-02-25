Prof. Tosun Terzioğlu için kurucusu olduğu Sabancı Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi

Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu için üniversitenin Tuzla’daki kampüsünde tören düzenlendi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sakıp Sabancı ve Tosun Terzioğlu arasında geçen bir anekdotu anlattı. Güler Sabancı, “İnce, derin zekası, birikimi ile bizlere bıraktığı anılacak çok şey var. İyi bir eğitim gönüllüsü, iyi bir bilim insanı, iyi bir yönetici idi. Başarılı, dostluklarını iyi bilen iyi bir kişiydi. Her zaman anacağız.” dedi.



İstanbul’da önceki gün vefat eden Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü Tosun Terzioğluiçin Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tören düzenlendi. Törene Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, çok sayıda akademisyen ve öğrencileri katıldı. Terzioğlu’nun tabutu Türk bayrağına sarılarak salona getirildi. Kürsüye çıkan Güler Sabancı, Terzioğlu ile tanışmasını ve onun akademik kişiliğini anlattı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut, Bebek Camii’ne gönderilmek üzere cenaze aracına kondu.

"TÜBİTAK başkanlığını bıraktı, bize geldi"

Güler Sabancı, Terzioğlu ile tanışmasını ve Sabancı Üniversitesi’ne rektör olmasını şöyle anlattı: “Ben Tosun Bey’i 1996 yılında tanıdım. TÜBİTAK’ta başkandı. Sabancı Üniversitesi’nin tasarım çalışmalarını yapıyordu.

Kendisine TÜBİTAK başkanı olarakSabancı Center’da yapılacak bir toplantıya davet mektubu gönderdim. Sonra arayıp davet ederim diye düşünüyorum. Aramama fırsat kalmadan ‘katılıyor’ diye haber geldi. Yeni bir üniversite kuruluyor, o yine apoletsiz haliyle Sabancı Center’a geldi, sabah sabah 9 akşam 9 bizimle kaldı. Bana bu cesaret verdi.

Görüş ve önerilerinizi paylaşırsanız bize çok katkınız olur dedim. Toplantı Cumartesi yapıldı, Pazartesi günü önüme bir not geldi; bir sayfa ama sayfanın sadece yarısı dolu. Yarım sayfada, 5 noktada her biri ikişer cümleden oluşan az, öz, net, yapıcı, yön verici, kısa bir nottu. Ben bu nottan o kadar çok şey öğrendim ki; koşarak Sakıp Bey’e ve HacıBey’e gittim, ‘rektör adayımızı bulduk’ dedim. TÜBİTAK başkanlığını bıraktı, bize geldi.

Onu saygın akademik kişiliği ile onun dekanlık ve TÜBİTAK başkanlığı gibi deneyimli yöneticiliği ile yeni başlayan bir üniversiteye bir çok kıymetli bilim insanı ve ona bakarak Sabancı’ya katılmaya ikna oldular. Böylece çok kıymetli bir kadro ile bir üniversite başladı.”

Üniversiteye katkılarından da bahseden Sabancı, “Bize çok yol gösterdi. İlk mütevelli toplantımızda akademik özgürlükler kararını almamızda öncülük etti. Bölümsüz bir üniversite, intervizit bir üniversite, 2 sene ortak dersler, temel geliştirmenin önemi, ‘sırça köşte olmayacağız, toplumla iç içe olacağız’ konularında öncü, ısrarcı hatta inatçı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Sabancı ile Terzioğlu arasında diyalog

Güler Sabancı, Tosun Terzioğlu ve Sakıp Sabancı arasında geçen bir diyaloğu paylaştı: “Tosun Bey ile Sakıp Bey arasında geçen bir küçük anekdotu paylaşmak istiyorum. Ne kadar iki farklı kişilik olduklarını gözünüzün önüne getirin. Tosun Bey rektör olduktan kısa bir süre sonraydı, kampüste inşaatı geziyordu Sakıp Bey ile. Sakıp Bey sohbeti açıp Kayseri ve Kayserili olmaktan bahsetti. Tosun Bey, ‘bende Kayserili sayılırım’ dedi. ‘Nasıl olur hocam?’ dedi Sakıp Bey. ‘Annemle babam Kayseriliymiş’ dedi. Sakıp Bey, ‘Hocam niye söylemediniz, hemşehriymişiz’ dedi. ‘Etki altında kalmak istemem’ dedi.”