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Prof. Tosun Terzioğlu hayatını kaybetti

Terzioğlu, TÜBİTAK başkanlığı da yapmıştı

24 Şubat 2016 00:13

Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü ve eski TÜBİTAK başkanlarından Prof. Dr. Tosun Terzioğlu (74) dün İstanbul’da vefat etti.

Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Terzioğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görmekteydi. Kayseri’de dünyaya gelen Terzioğlu, Robert Kolej’in ardından İngiltere’de Newcastle Üniversitesi’nde lisans, Almanya’da Frankfurt Üniversitesi’nde matematik dalında doktora yaptı.

Wuppertal Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, 1992-1997 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında NATO Bilim Komitesi Türkiye temsilciliği, 1996-1997 yıllarında Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Türk Matematik Derneği başkanlıklarını da yürüten Terzioğlu TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi.

1997 yılında Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü olan Prof. Dr. Terzioğlu 12 yıl bu görevi sürdürdü.

Terzioğlu’nun cenaze töreni tarihi yarın belli olacak.

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