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Prof. Timur: Atatürk 1915 için 'alçaklık' demişti

Tarihçi akademisyen Prof. Taner Timur Atatürk'ün Ermeni tehciri için 'fazahat' (alçaklık) ifadesini kullandığını söyledi

31 Ekim 2013 20:20

Tarihçi akademisyen Prof. Taner Timur, Atatürk'ün 1915 Ermeni techiri için "fazahat" (alçaklık) ifadesini kullandığını söyledi. Timur, Mustafa Kemal Atatürk'ün BM'nin açılışından bir gün sonra yapılan gizli oturumda o ifadeyi kullandığını belirtirken, Atatürk'ün Fethi Okyar'la birlikte çıkardıkları Minber gazetesinde yapılan yayınlarda Ermeni tehciri konusunda İttihatçılara ağır suçlamalar yönelttiğini söyledi

TÜYAP 32. Uluslararası İstanbukl Kitap Fuarı'nın "onur yazarı" seçilen Taner Timur'un Cumhuriyet gazetesinden Gamze Akdemir'in gazetenin kitap ekinde yayımlanan söyleşisi'nin ilgili kısmı şöyle:


"1915 ve sonrası - Türkler ve Ermeniler" kitabınızda Atatürk'ün Ermeni techiri hakkında "fazahat" (alçaklık) dediğini yazıyorsunuz. Onu da anımsatır mısınız?

Mustafa Kemal, daha Anadolu'ya geçmeden, 1918'de, Fethi Okyar'la birlikte çıkardıkları Minber gazetesinde yapılan yayınlarda Ermeni tehciri konusunda İttihatçılara ağır suçlamalar yöneltmişti. Gazetenin 9 Kasım 1918 günü yayımlanan sayısında şu satırları okuyoruz:

"Birkaç kişinin zihniyetinden çıkan bu hata, asırlardan beri aynı vatan üstünde kapı komşu geçinmiş, hayat-ı içtimaiye, siyasiye, iktisadiye velhasıl umumiyede ikmal ve itmam etmiş (birbirini tamamlamış) iki anasırın samimiyetlerini bulandırmaktan başka bir neticede tevlid edemezdi ve nitekim etmedi. Dünyada her milletten müfrit insanlar çıkabilir; şüphesiz Ermenilikten de bu kabil insanlar çıkmamış değillerdi. Fakat acaba bir hizbi kalile (küçük bir hizip) kızıp bütün bir milleti kırmak sevdasında bulunmak, o hazin efradından daha müfrit hayalata kapılmak değil midir?" Daha sonra da BM'nin açılışından bir gün sonra yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal Paşa o sözcüğü kullanmıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Doğu'da yaşanan terör olaylarıyla hiçbir ilgisi olmayan yüzbinlerce insanın evlerinden toplanıp- çoğu bir daha dönmemek üzere- sürgüne gönderilmeleri "fazahat" değil de nedir? Techiri başlatan Talat Paşa bile bunu anılarında facia olarak nitelemişti. 

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