Prof. Tevfik Özlü: Kış zor geçecek, ancak seneye Covid’in gribal enfeksiyona dönüşeceğini düşünüyorum

Okulların açılmasıyla hareketlilik artarken bir yandan da özellikle gençler maske ve mesafeye ‘mesafeli’ duruyor. Bu durumda vaka artışının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kış zor geçecek. Ancak aşılamanın da etkisiyle seneye Covid'in gribal enfeksiyona dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Özlü, gençlerin maske ve aşı konusunda isteksiz olduğunu belirterek, şu uyarıyı yaptı:

“Türkiye’de öğrenci sayısı nüfusa oranla oldukça fazla. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın 5 günü kapalı mekânda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar. Bu artışı önlememiz gerekiyor. Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil.”

“Antiviral ilaçlar hâlâ antibiyotikler kadar etkili ve güçlü değil”

COVID’e karşı ilk defa bir antiviral ilacın geliştirilmesiyle de herkes daha rahat bir nefes aldı. Prof. Dr. Özlü bu konuda temkinli:

“Bilim dünyası antiviral ilaçlarda bakteriyel ilaçlar kadar iyi değil. Antibiyotikler ile bir bakteriye karşı yüzde 95, bazen yüzde 100 başarı elde edebiliyoruz. Ancak grip, HIV, hepatit gibi virüslere karşı geliştirilen ilaçlar hâlâ antibiyotikler kadar etkili ve güçlü değil. Virüslerin yapısı gereği doğrudan hedef alıp vuran ilaçlar yok. Molnupiravirin de ne kadar etkili olduğunu da zamanla göreceğiz. Hâlâ elimizdeki en güçlü silah aşı.”