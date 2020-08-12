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Ekonomi

Prof. Steve Hanke: Dolar 8 TL’ye çıkacak

12 Ağustos 2020 10:27

Amerikalı ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter'da yaptığı paylaşımda doların 7 TL’ye yükseleceğini söylediğinde kimsenin inanmadığını belirterek yeni bir tahminde bulundu. Hanke, doların yüzde 4.5 daha değer kazanarak 8 TL’ye yükseleceğini savundu.

Hanke, geçtiğimiz yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu yanlış yöntemle hesapladığı, gerçek oranın çok daha yüksek olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Hanke, TL’nin dolara sabitlenmesini öngören “para kurulu"nun uygulanması yönündeki önerisiyle de tanınıyor.

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