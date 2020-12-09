Prof. Sözbilir: İzmir Depremi sonrası zemin yüksekliği değişti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki yıkıma neden olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yerde düşey yönde hareket gerçekleştiğini ve Samos Adası'nın 15 santimetre yükseldiğini, Gümüldür ve Menderes başta olmak üzere bölgedeki kıyı kesimin 15 santimetre çöktüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Her büyük depremden, özellikle büyüklüğü 7.0'ye varan depremlerden sonra yer kabuğunun yüzeyinde farklı değişimler olur. 1999 depreminden sonra 4,5 metre bir atım oluştu. 30 Ekim'deki depremde ise düşey yönde bir hareket gerçekleşti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte bu harekette, 1,5 metre yer değiştirme oldu. Yüzeyi ise 15 santimetre değiştirdi" dedi.

Samos Adası'nın 15 santimetre yükseldiğini söyleyen Sözbilir, Gümüldür ve Menderes taraflarını bölge olarak 15 santimetre çöktüğünü belirtti.

Bölgede 4 binin üzerinde artçı depremin olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Belli yerlerde depremlerde kümelenmeler olduğunu görüyoruz. Bu durum, ana faya komşu diğer fayların da tetiklendiğini gösteriyor. Denizin içindeki fayların tetiklendiğini görüyoruz. Karadaki faylarımız henüz bu depremden tetiklenme anlamında etkilenmedi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki artçı depremlerin 1 yıl sürebileceğine dair uyardı. (DHA)