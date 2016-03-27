Prof. Seyfettin Gürsel, ekonomi yazılarıyla T24'te...

Türkiye'de akademi ve medyanın önde gelen ekonomi uzmanlarından Prof. Seyfettin Gürsel de bağımsız internet gazetesi T24'ün yazar kadrosuna katıldı.

İnternet medyasında en geniş yelpazede Türkiye'nin etkili yazarlarını bir araya getiren T24'e Prof. Gürsel de ekonomi analizleriyle katılıyor. Gürsel'in T24'teki ilk yazısı yarın (28 Mart Pazartesi) yayımlanacak.



Portre: Seyfettin Gürsel



Gaziantep'te 1949 yılında dünyaya gelen Seyfettin Gürsel, Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Fransa Grenoble Üniversitesi'nde tamamladı.

Gürsel, 1979'da Nanterre Üniversitesi'nin ekonomi bölümünde doktora yaptı. 1980-82 döneminde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin akademik kadrosuna katıldı. Yardımcı doçent olduktan sonra 1983 yılında üniversiteden istifa ederek İletişim Yayınları'na geçti.

1994-96 döneminde akademiye dönen Gürsel, Galatasaray Üniversitesi'nde 1996 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde 2007 yılına kadar Ekonomi Bölümü Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı yaptı, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev aldı.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü olan Gürsel, bugüne kadar Yeni Yüzyıl, Vatan, Referans, Radikal ve Today's Zaman gazetelerinde yazdı.

Gürsel'in yayımlanmış çalışmaları arasında "Türkiye, Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi" ile "Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar" da yer alıyor.