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"Prof. Şengör, 'Depreme karşı önlem almazsak bağımsızlığımızı kaybederiz' dedi; TSK, 'Ne yapmalıyız' diye sordu"

Celal Şengör: Bilime sırt çevirirsek büyük İstanbul depreminde yüz binlerce insan ölebilir

18 Ağustos 2017 13:35

Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Önlem almazsak, hazırlanmazsak, yapı stokumuzu depreme hazır hale getirmezsek, bilime sırt çevirirsek büyük İstanbul depreminde yüz binlerce insan ölebilir ve Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir" diyen Jeoloji Profesörü  Celal Şengör'ün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından çağırıldığını öne sürdü. Altaylı, Şengör'e burada "Anlatın bakalım neler olacak. Nasıl önlem almalıyız?" diye sorulduğunu aktardı. 

TIKLAYIN  -  "Sel olduğunda bir yere gidilemeyen İstanbul'da, deprem olursa Türkiye bağımsızlığını kaybeder"

Fatih Altaylı'nın "Şaşırmadım söyledim" başlığıyla yayımlanan bugünkü (18 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Celal Şengör’ün,' "Önlem almazsak, hazırlanmazsak, yapı stokumuzu depreme hazır hale getirmezsek, bilime sırt çevirirsek büyük İstanbul depreminde yüz binlerce insan ölebilir ve Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir" diye 18 yıldır yaptığı uyarıya bir tek kurum, 'Bize bir anlat bakalım' demiş.

Henüz daha kumpas davaları açılmadığı, Balyoz ve Ergenekon’la TSK’nın içi boşaltılmadığı, FETÖ’cüler kontrolü ele alamadığı için o sıralarda sadece TSK Şengör’ü ve başka bilim adamlarını davet edip 'Anlatın bakalım neler olacak. Nasıl önlem almalıyız?' diye sormuş.

 

 

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