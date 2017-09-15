Prof. Semih Tezcan yaşamını yitirdi

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Tezcan, uçak yolculuğu sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya’dan Türkiye’ye dönmekte olan ve Türkoloji alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Semih Tezcan, geçirdiği kalp krizi sonrasında Kurtköy Ersoy Hastanesine kaldırıldı.

Tezcan, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Tezcan kimdir?

3 Aralık 1942'de Mersin'de doğan Semih Tezcan, 1960-1964 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Prof. Saadet Çagatay'ın öğrencisi olan Tezcan, 1964'te gittiği Almanya'da Annemarie von Gabain, Gerhard Doerfer gibi önemli isimlerle çalıştı. 12 Eylül darbesi sonrası profesörlük başvurusu engellenen, sonrasında da sürgüne gönderilen Tezcan, 1984 yılında Almanya'daki Otto-Friedrich Üniversitesi'nde yeni kurulan Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Kürsüsü'nde çalışmaya başladı. 2008'de Türkiye'ye dönen Tezcan, bir süre Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyelikleri de bulunan Tezcan, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Tezcan'ın Eski Uygurca metinleri, Halaçça Sözlüğü, Karahanlıca, Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi metinleri üzerine kitap ve makaleleri ile Dede Korkut Kitabı, çeşitli filoloji ve etnoloji notları içeren kitapları bulunuyor.