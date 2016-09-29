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Prof. Şebnem Korur Fincancı’nın Galatasaray Üniversitesi’ndeki dersleri iptal edildi!

"Bu insanları da bastırmaya çalışıyorlar, ilişkileri erozyona uğratan bir süreç”

29 Eylül 2016 22:06

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Galatasaray Üniversitesi’nde verdiği dersler iptal edildi.

Aynı zamanda  Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Galatasaray Üniversitesi’nde verdiği derslerin iptal edilmesi, rektör tarafından bildirildi.

Hayatın Sesi’nde yer alan habere göre Fincancı, barış bildirisine imza attığı için, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2006 yılından bu yana girdiği Adli Tıp derslerinin iptal edildiğini söyledi. Galatasaray Üniversitesi’nin barış bildirisi imzacılarına soruşturma açmayan bir üniversite olduğunu hatırlatan Fincancı, YÖK’ün baskısı sonucu rektörün mahçup bir ifadeyle ek derslerin iptal edildiğini söylediğini aktardı.

“Bu insanları da bastırmaya çalışıyorlar. Bizlerin üzerinden böyle bir baskıya maruz kaldıkları için yönünü şaşırabilir öfke. İlişkileri erozyona uğratan bir süreç” diyen Fincancı, iktidarın baskılarına karşı ortak mücadeleden başka çare olmadığını vurgulayarak, “Yani bu baskılar elbet sona erecek; birlikte hareket edersek. Yan yana durma becerisini geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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