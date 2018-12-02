Prof. Özgür Demirtaş: Enver Aysever kim?

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, kendisine cahil ve ahmak diyen Cumhuriyet yazarı Enver Aysever’e tepki gösterdi.

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever, 26 Ekim’de sosyal medya hesabında şu mesajları paylaştı:

“Sosyal medyada çok paylaşılan bir iktisat profesörü gördüm. Bayağı cahil, hatta ahmakça sözleri var. Peşinden giden kalabalığa bakınca işimizin ne denli güç olduğu ortaya çıkıyor. Bu cahil iktisatçı gençlere nasihat veriyor ve diyor ki; ‘Siyaseti, ideolojileri bırakın, kendinizi geliştirin.’ İşte bu neoliberal söylem insanlığın en büyük belasıdır. Siyaset olmadan, salt kendini düşünerek nasıl iyi insan olacaksın, sağlıklı toplum yaratacaksın? Bildiğin ahmak.”

Özgür Demirtaş da Aysever’in bu mesajlarını Twitter adresinden paylaşarak “Enver Aysever kim? Bu kişi sanırım ahmak diyecek başka birini bulamamış” diye yazdı.

Enver Aysever de Prof. Demirtaş’ın mesajına şu ifadelerle cevap verdi:

“Benim Enver Aysever. Bir buçuk ay önce atılan bir tweeti şimdi üstüne almış değerli bilimci! Şöyle diyeyim sosyalistim ve sınıf kavgasını bulandıran herkesle mücadele edilmesine inanırım.”