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Ekonomi

Prof. Özgür Demiraş: Her geçen gün alım gücümüz daha da düşecek, 1 ay önce aldığımızı bu ay daha zor alacağız

Demirtaş, fiyatların daha da artacağını savundu

02 Ekim 2021 16:44

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'de alım gücünün her geçen düşeceğini belirterek, "1 ay önce aldığımızı bu ay daha zor alacağız" dedi. 

Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri hayat pahalılığı olmaya devam ederken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan konuyla ilgili olarak bir paylaşım geldi. 

Prof. Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Hayat her geçen gün daha da pahalılaşacak. Aylar önce sonbahar ve kışın feci geçeceğini söylemiştim. Görüyoruz! Her geçen gün alım gücümüz daha da düşecek. 1 ay önce aldığımızı bu ay daha zor alacağız. Fiyatlar daha da artacak. Keşke haksız çıksam! Ama maalesef haklı çıkacağım…" düşüncesini dile getirdi. 

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