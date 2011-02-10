Prof. Özdoğan: Karalama kampanyası

T24 - Birçok ünlü ismin doktoru olarak tanınan, kalp naklinde uyguladığı yeni yöntemlerle tıp literatürüne giren Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan, SGK’li hastanın ameliyatı için 5 bin Euro bıçak parası aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili konuşan Özdoğan yaşananların karalama kampanyası olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Akdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Böyle bir olayın gerçek olmadığını umuyorum" dedi.





"Benim istediğim para ekipman ücretiydi"



Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Özdoğan "Bu zamana kadar pek çok isime ameliyat yaptım. Aralarında çok fazla ünlü isim de var. Bana karşı başlatılan bir yıpratma kampanyası var. Ve bu kampanya neden başlatıldı bilmiyorum. İddialardaki hasta muayenehaneme geldi ve şikâyetlerini anlattı. Ben de ameliyat gerekebileceğini söyledim. Tedavi başlattık. İkinci kez hasta gelmedi. Sadece o hastanın yakını olarak kendisini tanıtan iki kişi geldi. Ameliyatın özel hastanede yapılacağını söyledim. Çok riskli bir ameliyattı. O hastanenin imkânları dahilinde yapılması gereken bir ameliyattı. Gelen iki kişiye hastanın nerede olduğunu sordum. Cevap vermediler sadece "Hocam kapora bırakalım" dediler. Almadım. Çünkü hastaya bir kez daha bakmam gerekiyordu, belki de ameliyat olmasına gerek kalmayacaktı. Benim istediğim para, ameliyat özel hastanede yapılacağı için o hastanedeki ekipman ücretiydi. Sonrasında ekip için kapora bıraktılar. Ben kimseyle kavga etmedim. Yardımcı olmaya çalıştım. Haberlerde çıkan gibi bir konu yok. Tutanaklarda çelişkiler var. Zaten Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bir basın açıklaması yapacak. Ben de avukatıma durumu bildirdim. Hukuki olarak gereken neyse yapacağız."





En az 6 ay meslekten men



İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, öncelikle olayın doğruluğundan emin olmak gerektiğini söylerken, "Haberlerden yola çıktığınızda bıçak parası yapılmaması gereken, olmaması gereken bir şey. Haberlerdeki gibi olayın doğruluğu varsa üniversite hastanesinde yapılan bir ameliyat için para almaya kalkıyorsa zaten tartışılacak bir yanı yok. Kesinlikle olmaması gereken bir olay. Bu tür olaylar tüm hekimlere mâl ediliyor. Bir anda genelleniyor. Bütün hekimler böyle davranıyormuş gibi lanse ediliyor. Ankara Tabip Odası konuyla ilgili soruşturma başlatacaktır. Olayın doğruluğu ispat edilirse en az altı aya kadar meslekten men cezası verilir. Olayın doğruluğu saptanırsa ilk önce Tabip Odası cezalandıracaktır. Bizler kesinlikle hekimlerin bu tür davranışlarının hoş görülmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.





Bakan Akdağ: Öyle olmadığını umuyorum



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''bıçak parası'' aldığı gerekçesiyle bir profesöre suçüstü yapıldığı yolundaki haberle ilgili olarak, ''Böyle bir olayın gerçek olmadığını umuyorum. Savcılık soruşturmasının sonucunu beklemek gerekiyor. Bu tür yanlışlar tüm hekimleri incitiyor ve toplumda yanlış bir algılama oluşturuyor'' dedi.





