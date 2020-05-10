Prof. Osman Müftüoğlu: Psikolojik kökenli bedensel sağlık sorunlarında patlama var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kendini evlerinde izole etmelerinin sağlıklarını neden ve nasıl bozduğunu ele aldı. Müftüoğlu, "Siz de farkında olmalısınız, son birkaç haftadır psikolojik kökenli bedensel sağlık sorunlarında ciddi bir patlama var. Sebebi de çok net ve açık: Uzayan tecrit günlerinin sıkıntısına eklenen korku, kaygı, endişeli ruh halimiz" diye yazdı.

Müftüoğlu, "Her şey gibi, stresin de “azı karar, çoğu zarar!” Yönetilemeyen yoğun stres saldırıları sadece ruhu değil bedeni de yorar, bozar. Hipertansiyondan kalp krizine, aritmiden reflüye pek çok bedensel soruna da zemin hazırlar…" ifadelerini kullandı.

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