Prof. Orhan Şen: 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, şubat ayında İstanbul'daki hava durumuna ilişkin olarak "Önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek, takip eden hafta sonu da kar olasılığı artacak görünüyor. Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var" tahmininde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Şen Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Batı bölgeleri hafta sonu kuvvetli yağışlar bekliyor. Tüm yurtta sıcaklıklar artıyor, ortalamaların 6-7 derecenin üzerinde. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek, takip eden hafta sonu da kar olasılığı artacak görünüyor. Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var. Bu olasılık 1-2 gün önceye de gelebilir, 1-2 gün sonraya da kayabilir" dedi.

Avrupa kara teslim

TRT Haber'in haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıkarken, kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi.

Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Fransa'da 45 bölgede turuncu alarm

Kar yağışı ve soğuk hava Fransa’da da kendini hissettiriyor. Lapa lapa yağan kar Fransız Parlamentosu’nu ve Champs Elysees’yi beyaza bürüdü. Ülke genelinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede turuncu alarm verildi.

İspanya da da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar yağışına neden olan şiddetli soğuklar, ülkenin büyük bölümünde hissedilirken, Madrid’de 18’den fazla yol ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları ve kaygan yollar trafikte aksamalara da neden olurken, yerel otoriteler zorunlu olmadıkça ülkenin kuzey ve Madrid dahil merkezdeki bölgelerinde trafiğe çıkılmamasını önerdi.

İran'da havalimanı uçuşa katıldı

İran'ın başkenti Tahran'da da Ocak sonundan itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda (IKA) uçuşlar iptal edilmişti.

Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10



İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14