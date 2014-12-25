Prof. Oran: Hiçbir rejim, ülkenin yarısını ezerek devam edemez

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve gazeteci-yazar Prof. Baskın Oran, “Erdoğan rejiminin bu durumu sürdürmesi mümkün değildir. Hem kendisi için hem Türkiye için felaketle sonuçlanacaktır. Çünkü hiçbir rejim, istediği kadar amansız olsun ülkenin yarısını karşısına alıp ezerek yoluna devam edemez” dedi.

Oran bu görüşleri Zaman gazetesinde “Hiçbir rejim, ülkenin yarısını ezerek devam edemez” başlığıyla yayımlanan (25 Aralık 2014) yazısında ortaya koydu.

Oran’ın yazısı şöyle:

Hiçbir rejim, ülkenin yarısını ezerek devam edemez

Erdoğan rejimi belli bir tarihe kadar Türkiye’de demokrasiye katkıda bulundu. Askeri vesayeti ortadan kaldırdı, AB uyum paketlerini çıkardı. Fakat bir tarihten sonra demokrasiyi mahvetmeye başladı. Şu anda o sürecin ortasındayız. Ali Bulaç’tan tutun Hasan Cemal’e varıncaya kadar birçok kişi çok mantıklı bir benzetme yaparak ‘freni patlamış kamyon’ gibi diyorlar.

Fakat Erdoğan rejiminin bu durumu sürdürmesi mümkün değildir. Hem kendisi için hem Türkiye için felaketle sonuçlanacaktır. Çünkü hiçbir rejim, istediği kadar amansız olsun ülkenin yarısını karşısına alıp ezerek yoluna devam edemez. Ben bu noktaya gelinilmesinin birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi; Erdoğan’ın zihninin çok sağlıklı olmadığını görüyorum, ikincisi; Erdoğan’ın siyasi rakibinin olmaması. Üçüncüsü ise; bu durumu 2011 seçimlerinden sonra son derece şımarmış olmasına yoruyorum.Eğer Erdoğan sağlıklı düşünebilen birisi olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Ben Erdoğan’ın şahsı üzerinde duruyorum. Şu anda otoriterliği geçin totaliterliğe doğru bir gidiş var. Türkiye, gündeminin 15 dakikada bir değiştiği acayip bir ülke. Hiç güvenilir bir ülke değil.