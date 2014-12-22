Prof. Nevzat Yalçıntaş: Gülen'i hedef alarak milleti ürkütmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Milli Türk Talebe Birliği’nde hocalığını yapan eski İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında çıkarılan yakalama kararı için “Bu kitle psikolojisine, sosyal psikolojiye yönelik bir siyasi propaganda operasyonu gibi gözüküyor bana” yorumunu yaptı. Aynı zamanda AKP’nin kurucu isimleri arasında yer alan Yalçıntaş, operasyon için şunları söyledi:

“Amaç Hocaefendi’nin itibarını düşürmek, suçlu göstermek, silahlı terör organı diye milleti ürkütücü, korkutucu birtakım kavramları ortaya atarak bir sosyal psikolojik baskı ve propaganda yapmak. Bunu sadece hükümetin psikolojik bir propaganda girişimi olarak görüyorum.”

Nevzat Yalçıntaş, Gülen ile ilgili bu tür girişimlerin daha önce de yapıldığına dikkat çekerken, Türkiye’deki üst seviyedeki bazı siyasi kişilerin ABD’den Sayın Gülen’in iadesinin istendiğini fakat bunun kabul görmediğini hatırlattı. Yalçıntaş, şöyle devam etti:

'Daha önce de şifahen istemişlerdi ABD bu talebi dikkate almadı'

“Türkiye’deki üst seviyedeki bazı siyasi kişiler, siyasi mevkide bulunan ilgililer, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı Obama’dan şifahen bunu istediler. Bazı şeyler ileri sürdüler. ABD buna aldırmadı, lüzum görmedi, açıklama dahi yapmadan yapılan bu şifahi talebi görmezlikten geldi. Belgelere falan belki dayandırılamadı ama ülkemizin en üst seviyedeki yöneticileri bunlar, bu talebi yaptılar. Eğer oradan müspet cevaplar gelseydi bir kovuşturma, bir operasyon başlardı. Ben buna fazla bir ihtimal vermiyorum, sadece psikolojik bir propaganda girişimi olarak görünüyor. Şimdi böyle yeniden bir talebin kabul edilme şansının ben çok yüksek olmadığını söylemek istiyorum.”

14 Aralık medyaya darbe operasyonunu eleştiren Nevzat Yalçıntaş, “Çok büyük ithamlar, çok büyük iddialarla bu operasyon başlatılmıştı, fakat prosedür, dava yürürken, önce bunların bir kısmı serbest bırakıldı. Böyle çok büyük bir gürültü kopartılarak operasyon halindeyken, ağır ithamlar ortaya konmuşken, sonunda Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürü’nü tahliye ederek sadece bazı polis memurlarıyla Hidayet Karaca için tutuklama kararı çıktı. Böyle büyük manşetlerle, iddialarla ortaya çıkan böyle bir operasyonun daha çok psikolojik etkisi göz önüne alınarak başlatıldığını düşünüyorum.” diye konuştu.