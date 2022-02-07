Prof. Naci Görür: Marmara’nın güneyinde ciddi stres birikiyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, Marmara'nın güney kesimlerinde de ciddi bir stres biriktiğini söyledi.

Gemlik Körfezi’nde dün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

Uzmanların olası bir Marmara Depremi'nin kuzey kolda beklendiğini söylerken, güney kesimde de stres biriktiğin konusunda uyardı:

Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı.

Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."