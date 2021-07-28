Prof. Naci Görür: Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4,3'lük depremin ardından "Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bingöl'de merkez üssü Kigi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Görür depremin ardından şu uyarılarda bulundu:

"İyi akşamlar. Bingöl, Adaklı’da bugün 4.3’lük deprem oldu. Deprem Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve DAF’a paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde oldu. Bu fay Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kesiyor. Bu günlerde bu alanda sık deprem oluyor. Bu alan Kabaca Karlıova, Bingöl, Kuşbayırı ve Adaklı arasında bir eşkenar dörtgen gibi bir yer. Buradaki depremler küçük de olsa hem Yedisu hem de Karlova Göynük arasındaki Göynük fayına stres yüklüyor olabilirler.

Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz. Buralardaki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanmalı. Anlattığım fayları gösteren bir haritayı da de biraz sonra göndereceğim. Sevgiyle"