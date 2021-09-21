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Prof. Naci Görür bölgedeki takipçilerini uyardı: Gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz

21 Eylül 2021 23:40

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından kentte yaşayan takipçilerini büyük bir deprem beklendiği konusunda uyardı. 
 
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gündüz saatlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Prof.Dr. Görür, bölgedeki vatandaşları uyararak şu bilgileri paylaştı: 
 
"Malatyalı takipcilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili birşeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü."
 
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