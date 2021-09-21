Prof. Naci Görür bölgedeki takipçilerini uyardı: Gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından kentte yaşayan takipçilerini büyük bir deprem beklendiği konusunda uyardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gündüz saatlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Prof.Dr. Görür, bölgedeki vatandaşları uyararak şu bilgileri paylaştı: