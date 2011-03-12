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Prof. Mehmet Haberal Silivri Cezaevi'ne gönderildi

İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal iki yıl süren hastane sürecinin sonunda Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

12 Mart 2011 02:00

T24 - İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal iki yıl süren hastane sürecinin sonunda Silivri Cezaevi'ne nakledildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haberal, Nisan 2009’da sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde tedavi altına alınmıştı. Bu arada Haberal’la ilgili ‘hastanede tedavi edilmesine gerek yoktur’ raporunun mahkemeden saklandığı iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız bu soruşturmada tutuklanırken, Haberal’ın kaldığı odaya da iki kez baskın yapılmıştı. Tüm bu sürecin sonunda Haberal, 11 Şubat’ta Halkalı’daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne nakledilmişti. Adli Tıp Kurumu’ysa Haberal’la ilgili son raporunda, “Veriler hasta için öngörülen hayati riskle tam olarak bağdaşmıyor” denilmişti. Bu rapor üzerine Haberal hastaneden alınarak, Ergenekon sanıklarının kaldığı Silivri Cezaevi’ne gönderildi.


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