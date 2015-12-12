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Prof. Kemal Karpat'tan Prof. Şerif Mardin'e ağır yazı: Beni aşağıladı; halktan uzak, hınç dolu, bunalımlı!

Prof. Karpat'ın 'Bir Ömrün İnsanları' kitabında Prof. Mardin'e ağır eleştiriler...

12 Aralık 2015 14:42

Ünlü Osmanlı tarihçisi Prof. Kemal Karpat, yeni çıkan ve hayatı boyunca tanıştığı önemli kişilerin portrelerini içeren 'Bir Ömrün İnsanları' kitabında sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Şerif Mardin için ağır ifadeler kullandı. Karpat, üniversite yıllarından bu yana tanıdığı Şerif Mardin hakkında "Şerif'in entelektüel hayatı ve çalışmaları geniş çapta onun sınıfsal değerlerinden ve kişisel bunalımlarından, yani toplumun bir parçası olmak istemesinden ve bunu başaramamasından kaynaklanır" ifadesini kullandı. Karpat, "Mardin'le tanıştığım 1955-56 yılından beri nedense beni kendisinin tersi olarak gördüğü için, doğrudan doğruya ve dolayısıyla durmadan yermiş, elinden geldiği kadar aşağılamış, nadiren olumlu konuşmuştur" iddiasında bulundu. Kitabının 30 sayfasını Şerif Mardin portresine ayıran Karpat, eleştirilerine şöyle devam etti: 

"Şerif Mardin halktan uzak, halkın parçası olmayı özleyen ancak mensubu olduğu sınıfın kültüründen ve tutumundan ayrılamayarak halk ile bütünleşmemiş, bütünleşememiş biri." 

Haber Atölyesi’nin kitaptan paylaştığı ilgili sayfalarda, Karpat, Prof. Mardin'in ilk yayımladığı kitaba ilişkin tenkitlerde bulunmasının ardından kendisine 17 maddelik bir cevap verdiğini söylüyor ve süreci "Kulaklarıma inanamadım, donakaldım. Hayatımda bu kadar tek taraflı, uydurma ve gerçeklerin ötesinde bir tenkit işitmemiştim" diye anlatıyor. Karpat, söz konusu tartışmayı kitabında şöyle yorumluyor:

"Karşımda kendini ilim adamı, bîtaraf, objektif biri olarak tanıtmaya çalışan vakur Şerif yok olmuş, yerini hınç dolu, yeni belki de asıl Şerif almıştı."

Timaş Yayınları’ndan 'Bir Ömrün İnsanları' adıyla çıkan kitapta yerli yabancı birçok ünlü ismin portresi yer alıyor. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Şerif Mardin, Henry Kissinger, Niyazi Berkes, İhsan Doğramacı, Jimmy Carter (ABD Başkanı) gibi siyasi, akademik ve kültürel çevrelerden onlarca isim hakkında kendi tanıklıklarını kaleme alan Karpat, kendi hayat hikâyesini de adım adım anlatıyor.

İşte Haber Atölyesi’nde paylaşılan 'Bir Ömrün İnsanları' kitabının Şerif Mardin’le ilgili sayfaları:

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