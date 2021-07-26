Prof. Kayıhan Pala: Tam kapanma önermiyorum; aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklenemez

Halk sağlığı uzmanı Prof. Kayıhan Pala herhangi bir kapanma önermediğini ifade ederek aynı şeylerin uygulanarak farklı sonuçlar beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Halk sağlığı uzmanı Prof. Kayıhan Pala, Tele1 ekranlarında pandeminin Türkiye'deki son durumunu yorumladı.

Düzgün bir sağlık iletişiminin olmadığını söyleyen Pala, halk tarafından salgının ciddiyetinin algılanmadığını ifade etti.

Pala sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalığı ağır geçirmiş ve hala hastalık bulgularıyla mücadele eden insanlar var. Önümüzdeki aylar belki de gelecek yıllarda da bu hastalıkla mücadele edeceğiz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşunun bir araya gelmesi gerek. Temel önlemi alması gereken kurum Sağlık Bakanlığı'dır"

"Aşının zorla insanlara yaptırılması gerektiğini düşünmüyorum" diyen Pala, kişisel olarak birçok insanın tereddüdünü yok ettiğini söyleyerek bu sorulara ve tedirginliklere bilimsel bilgi ışığında cevaplanması gerektiğini ifade etti.