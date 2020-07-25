Prof. Kayıhan Pala: Okulların açılması tartışmalı, devlet okulları sorunlu

Covid-19 ile ilgili yaptığı uyarılar nedeniyle savcılığın talebiyle hakkında Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, savunmasında, “Bir bilim insanının kendi bilimsel alanıyla ilgili bilimsel özgürlük kapsamında yaptığı açıklamalar hakkında soruşturma açılamayacağını” belirtti. Ekonomy.TV’nin haberine göre savunmasını Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne veren Prof. Dr. Kayıhan Pala, üniversitenin yetkisizlik talebi vererek dosyayı cumhuriyet savcılığına iade etmesi gerektiğini ilettiklerini kaydetti. Pala, bundan sonra fezlekeyi ve Uludağ Üniversitesi’nin kararını bekleyeceklerini ifade etti.

‘Okulların açılması tartışmaya açık’

Okulların açılmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Türkiye’de ilk vakanın açıklanması ile başlayan süreç hala devam ediyor. Kabaca günde bin vaka ve 20 kişiyi kaybettiğimiz bir seyir ile hastalık devam ediyor. Bu koşullarda şimdiden bir açılma takviminin belirlenmesi bizim açımızdan tartışmaya çok açık. Çünkü önümüzdeki Eylül ayından itibaren, bu hastalığı mevsimsel grip hastalığının eklenmesi olasılığı da var” diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği olarak eğitim ile ilgili bir rapor üzerinde çalıştıklarını anlatan Kayıhan Pala şunları söyledi:

"Eğitim ile ilgili bir yandan hastalık ile ilgili boyutunu ve eğitimin kendine özgü niteliklerini değerlendirmek zorundayız. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde hem mekansal düzenlemeler hem de öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin hangi koşullarda bir araya geleceği tartışmaya açılmalı. En az iki metre fiziksel uzaklığı koruyacak şekilde bir eğitim ortamının oluşturulup oluşturulamayacağının incelenmesi gerekiyor."

‘MEB’in açıklamaları yeterli değil’

Tek başına uzaktan eğitimin yeterli olmadığını söyleyen Pala, “Pandemi sürerken öğrencilerin eğitimlerinin aksamasını da istemiyoruz. Hem teknolojik olanaklardan hem de yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bu alanda çalışan yetkin insanlar ile ortak tutum belirlemek gerekiyor” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamaların yeterli olmadığını belirten Pala, “MEB önümüzdeki günlerde toplumun geniş kesimleriyle bir araya gelerek neyi nasıl yapmak istediğini ve elinde hangi olanakların olduğunu ortaya koymalı. Özellikle kamu okulları ile özel okullar arasında zaten açılmış olan eğitim uçurumunun daha da açılmaması için çaba tüketmek gerekir” ifadelerini kullandı.

‘Test sayıları azaldı’

Vaka sayılarının azalmasının test sayısının azalmasından kaynaklandığını anlatan Pala, “Vaka sayıları son birkaç gündür binin altına düştü. Ancak bu test sayısındaki düşüklük ile beraber seyrediyor. Günde ortalama 50 bin testten 40 binlere düşürülünce vaka sayısı da azalmış gibi görünüyor. Vaka sayısında gerçekten bir azalma olup olmadığını anlayabilmek için test sayısında bir düşüş olmaması gerekir” dedi. Pala, kimlere test yapıldığının bilinmediğini söyleyerek, “Test yapılan kişilere neden test yapıldığını da bilmiyoruz. Dolayısıyla vaka sayısı binin altına indi ve bu iyidir diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Pala, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki artış nedeniyle hastalığın etkisinin azaldığını söyleyebilecek verilere sahip değiliz diye ekledi.