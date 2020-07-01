Prof. Kayıhan Pala hakkında soruşturma başlatıldı

Uludağ Üniversitesi, Covid-19 pandemisini yakından takip eden ve TTB’nin oluşturduğu izleme grubunda da yer alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında soruşturma başlattı. Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün Pala’yı ihbar ettiği, savcılığın soruşturmasında ‘görevsizlik’ kararı verilmesinin ardından üniversite tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında soruşturma açtı. Bursa Valiliği’nin ihbarının ardından açılan soruşturmada Pala, “halkı yanlış bilgilendirmek” ve “paniğe yönlendirmek”le suçlandı.

Savcılık görevsizlik kararı vererek dosyayı üniversiteye gönderdi

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 21 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 salgınına ilişkin “enBursa.com” adlı haber sitesine verdiği mülakatın ardından Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Pala’yı ihbar etti. Pala’nın “halkı yanlış bilgilendirdiği” ve “paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı” iddialarını içeren ihbarı değerlendiren Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sonunda “görevsizlik” kararı verdi. Görevsizlik kararının ardından savcılık, soruşturma dosyasını Uludağ Üniversitesi’ne gönderdi ve üniversite yönetimi Pala hakkında soruşturma başlattı.

Pala suçlamaya konu olan söyleşisinde, “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz. Ben 2-3 hafta kadar önce tepe noktasının 20-27 Nisan arasında gözlenebileceğini, ondan sonra bir azalma olacağını ve Haziran’ın 2. haftasına kadar da sönümleneceğini tahmin ettiğimi yazmıştım. Bu tahminin ne kadar geçerli olacağını bu hafta hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Şikayete konu olan söyleşi şu şekilde.

Adıyman: TTb ve Tabip Odaları Pala'nın yanında

Pala hakkında açılan soruşturmaya tepki gösteren TTB Başkanı Sinan Adıyaman, “Türk Tabipleri Birliği olarak bağımsız bilimden, demokrasiden ve özgürlüklerden yanayız. TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi olan Prof. Dr. Kayıhan Pala da aynı zamanda halk sağlığı uzmanıdır. Bu zamana dek yaptığımız açıklamalar belgeli ve verilere dayalıdır. TTB Merkez Konseyi ve tüm tabip odaları Kayıhan Pala’nın yanındadır. Bundan sonra da bağımsız ve özgür olarak Covid-19 ve toplum sağlığını ilgilendiren tüm konularda TTB ve kurulları açıklama yapmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.