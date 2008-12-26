Prof. Karaman, Cübbeli Ahmet Hoca'ya kızgın

İlahiyat profesörü Hayrettin Karaman, 'laikçilerin karalama ve hakaretleri yetmiyormuş gibi bir de İslami kesimden karalamalara maruz kalıyoruz' diyerek, Cüppeli Ahmet Hoca'dan şikayet etti.

Yeni Şafak'ta (26 Aralık 2008) yayımlanan yazısında, bir okuyucusunun, 'Cüppeli Ahmet Hoca sizin, İmam-ı Azam hakkında, “sadece 17 hadis bilir, bazı hataları var” dediğinizi söylüyor bu doğru mu? Sizin gözünüzde İmam-ı Azam'ın yeri nedir?' diye sorduğunu belirten Karaman, Cüppeli Hoca'nın, bir süre önce yine kendisi için 'Kâfirler de cennete gider' dediğini söylediğini yazdı.



Cüppeli Hoca'nın 29 yıl önce yapılan dedikoduları, iftiraları yaymakla meşgul olduğunu belirten Karaman, "Kitabımı açıp da ne dediğime bakmıyor. İlmi bir eserde şahısların hayatı inceleniyorsa yalnızca lehinde söylenenler ve övgüler yazılmaz. Hakkında bilinen ve söylenenlerin tümü ele alınır. İlim süzgecinden geçirilir ve neticeye varılır.

Biz de İslâm Hukuk Tarihi isimli kitabımızda, kendisine büyük bir sevgi ve saygı beslediğimiz İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin, hadîsler karşısındaki tutumu hakkında söylenenleri üç satırda özetleyerek verdikten sonra on satırda bunları tenkit ve reddettik. Aleyhindeki sözleri mûteber olmayan eserlerden değil, İbn Sa'd, Hatîb el–Bağdâdî, İbn Haldûn gibi mûteber kaynaklara dayandırdık" dedi.



Kitabının okunması halinde Emu Hanife aleyhine söylenen sözlerin reddedildiğini ve 'varid' olmadığının kanıtlandığının görüleceğini belirten Prof. Karaman, yazısını şöyle noktaladı:



"Sayın Cüppeli Ahmed Efendi,

Bu dünyayı bilmem ama ahirette bu yaptığından dolayı pişman olacaksın (İlgili âyeti bilirsin)."







