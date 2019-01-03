Prof. Kaboğlu: Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturması gayrimeşru olur

CHP İstanbul Milletvekili ve BirGün yazarı Prof. İbrahim Kaboğlu, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak adı açıklanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın anayasa ihlali tartışmalarını tırmandıran istifası konusunda değerlendirmede bulundu. Kaboğlu, "Yıldırım, TBMM Başkanlığından çekilmez ve YSK bu konuda karar vermez ise, Ekrem İmamoğlu’dan bir oy fazla alması durumunda, TBMM Başkanlık koltuğundan kalkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturması gayri meşru olur" dedi.

Kaboğlu'nın "Meşru olan ve olmayan nedir?" başlığıyla (3 Ocak 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı açıklanan B. Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’nı sürdürmesi, Anayasa md.94’e ve 67’ye açıkça aykırı.

Neden çekilmiyor ? Öne sürülen üç neden:

-‘Siyasi Partiler Yasası’ndaki milletvekilliğiyle ilgili sürecin bu anayasa hükmünün dışında kaldığını, yerel seçimlerle ilgili doğrudan bir düzenleme olmadığı için Siyasi Partiler Yasası’nın bu hükmünün kıyas yoluyla uygulanacağını söylüyor’muş AKP’liler (A. Hakan, Hürriyet, 1.1.19).

-Yine AKP’lilere göre, istifa etmeden kampanya yürütmenin yaptırımı yok.

-TBMM Başkanı aday ise, ‘karar, parti başkanına ait’ diyor.

Anayasa açık

-Siyasi Partiler Kanunu (SPK) göndermesi, tam bir bilgi kirliliği. Çünkü, Anayasa md. 94/son açık ve genel-yerel seçim ayrımı yapmıyor : Partisinin faaaliyetlerine katılamayan TBMM Başkanı, nasıl olur da Partisince aday gösterilince, bu yasak uygulanmaz.

Sonra, TBMM Başkanı sıfatı ile Başkan’ın kampanya yürütmesi, yarışan adaylar arasında eşitsizlik yaratacağından, genel-yerel seçimi ayrımı yapmayan md. 67’deki ‘serbest ve eşit oy’ ilkesine aykırı

Nihayet, yasalar, anayasaya aykırı olamayacağı için, üstünlüğü ve bağlayıcılığı gereği, Anayasa hükmü doğrudan uygulanır (md.11).

-Yaptırım sorunu: Yaptırımı, Anayasa md.79’un tanıdığı geniş yetki yelpazesi çerçevesinde YSK uygular. ..

-Parti başkanı kararı : En gerçekçi açıklama ; ama sorun da bu zaten.

Bir kez, bununla TBMM Başkanı, Parti Başkanı buyruğu doğrultusunda faaliyette bulunduğunu beyanla, md. 94’ü ihlal ettiğini itiraf etmiş oluyor.

Sonra, Parti Başkanı’nın anayasa dılışığını da ifşa etmiş oluyor ; tıpkı 2014’te, 2015’te, 2017’de ve 2018’de olduğu gibi.

Gayri meşru

Eğer B. Yıldırım, TBMM Başkanlığından çekilmez ve YSK bu konuda karar vermez ise, E. İmamoğlu’dan bir oy fazla alması durumunda, TBMM Başkanlık koltuğundan kalkarak İst. BB koltuğuna oturması gayri meşru olur; tıpkı 2014 CB seçimleri, 2015 TBMM seçimleri, 2017 Anayasa halkoylaması ve 2018 CB+TBMM seçimleri gibi.