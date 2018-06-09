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Prof. Kaboğlu: Bedava çay ve kek vaat etseler de verdikleri ve verebilecekleri zulüm ve şiddettir

Cumhurbaşkanı, 'millet kıraathaneleri'nde ücretsiz kek ve çay olacağını söylemişti

09 Haziran 2018 19:53

T24 Haber Merkezi

KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, dün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan ve polis aracında işkenceye maruz kalan lise öğrencilerinin yaşadıklarına tepki gösterdi. 

Kişisel Twitter hesabından darp edilen öğrencilerin fotoğraflarını paylaşan CHP milletvekili adayı Kaboğlu, "Gelecek bizim diyen gençler sert müdahaleyle göz altına alınıyor, işkence yapılıyor. Bedava çay ve kek vaat etseler de verdikleri ve verebilecekleri zulüm ve şiddettir" dedi. 

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