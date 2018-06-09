Gündem
Prof. Kaboğlu: Bedava çay ve kek vaat etseler de verdikleri ve verebilecekleri zulüm ve şiddettir
Cumhurbaşkanı, 'millet kıraathaneleri'nde ücretsiz kek ve çay olacağını söylemişti
T24 Haber Merkezi
KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, dün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan ve polis aracında işkenceye maruz kalan lise öğrencilerinin yaşadıklarına tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabından darp edilen öğrencilerin fotoğraflarını paylaşan CHP milletvekili adayı Kaboğlu, "Gelecek bizim diyen gençler sert müdahaleyle göz altına alınıyor, işkence yapılıyor. Bedava çay ve kek vaat etseler de verdikleri ve verebilecekleri zulüm ve şiddettir" dedi.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-06-09T19:53:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/prof-kaboglu-bedava-cay-ve-kek-vaat-etseler-de-verdikleri-ve-verebilecekleri-zulum-ve-siddettir,647615","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/prof-kaboglu-bedava-cay-ve-kek-vaat-etseler-de-verdikleri-ve-verebilecekleri-zulum-ve-siddettir,647615"}]