Prof Jabbour: Türkiye maske diplomasisiyle Avrupa'yla ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor

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Fransa Sciences Po Üniversitesi Uluslararası Araştırma Merkezi'nden(CERİ) siyaset bilimci Prof. Jana Jabbour ve Washington Enstitüsü Türkiye Direktörü Soner Çağaptay, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadele ederken salgının yayıldığı diğer Avrupa ülkelerine yaptığı tıbbı ekipman yardımlarını değerlendirdi. Uzmanlar, Türkiye'nin tıbbi ekipman yardımlarını "Erdoğan'ın Avrupa'da imaj tazelemek için maske diplomasisine başvurması" olarak yorumladı.

AFP ajansına Türkiye'nin İtalya ve İspanya'nın da dahil olduğu 34 ülkeye yaptığı ekipman yardımını değerlendiren Prof. Jabbour, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Türkiye'yi "insani yardım gücü" olarak konumlandırmayı, güçsüzlerin yanında duran olmayı hedefledi fakat bu sefer gelişmiş ülkelere yapılan yardımların farklı bir anlamı da var. Bu yardımlar Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yardımda bulunacak güçte olduğunu göstermeyi de amaçlıyor" dedi.

Prof. Jabbour, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerini güçlendirmek için maske diplomasisine başvurduğunu söyledi.

Washington Enstitüsü Türkiye Direktörü Soner Çağaptay ise Türkiye'nin tıbbi ekipman yardımı yaptığı ülkelerin seçiminde stratejik bir boyut olduğunu belirtti. Çağaptay, "Türkiye geçen haftalarda geçmişte Osmanlı yönetiminde olan 5 Balkan ülkesine yardım yaparak "cömert" imajını tazeledi" dedi.

"İhtiyacımız olmasına rağmen 34 ülkeye yardım eli uzattık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfının (THO) ortaklaşa düzenlediği "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panele katıldı. Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesini aktaran Çavuşoğlu "Şu ana kadar 104 ülkeden yardım talebi aldık ancak şu anda ne yazık ki hepsinin talebini karşılayamıyoruz. Ona rağmen şu anda Çin ve ABD'nin ardından, dünyada en çok yardım yapan 3. ülkeyiz" diye konuştu.

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