Prof. İnsel: CTP büyük hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnsel de seçim sonuçlarını NTV canlı yayınında şöyle değerlendirdi:



UBP'nin esas olarak CTP'ye karşı yükselen tepkinin oyunu aldığını vurgulayan Prof. İnsel, şunları söyledi:



"Kıbrıslıların CTP'den beklentileri büyük bir hayal kırıklığı var. Özellikle ekonomi politikalarına karşı seçmen çok tepkili ve iktisat politikalarının ciddi bir başarısızlık getirdiği söylenebilir.



CTP'nin koalisyon hükümeti oy azalmasını terse çevirecek bir plan da ortaya koyamadı. Zaten hükümetin fazla hamle şansı da yok, izolasyonlar devam ediyor.



UBP hiçbir şey yapmadan bulunduğu noktaya geldi. UBP iktidara geldiğinde Rumlarla müzakerelere mesafeli yaklaşabilir."

