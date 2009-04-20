T24 LogoT24 Logo
Dünya

Prof. İnsel: CTP büyük hayal kırıklığı yarattı

20 Nisan 2009 03:00

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnsel de seçim sonuçlarını NTV canlı yayınında şöyle değerlendirdi:

UBP'nin esas olarak CTP'ye karşı yükselen tepkinin oyunu aldığını vurgulayan Prof. İnsel, şunları söyledi:

"Kıbrıslıların CTP'den beklentileri büyük bir hayal kırıklığı var. Özellikle ekonomi politikalarına karşı seçmen çok tepkili ve iktisat politikalarının ciddi bir başarısızlık getirdiği söylenebilir.

CTP'nin koalisyon hükümeti oy azalmasını terse çevirecek bir plan da ortaya koyamadı. Zaten hükümetin fazla hamle şansı da yok, izolasyonlar devam ediyor.

UBP hiçbir şey yapmadan bulunduğu noktaya geldi. UBP iktidara geldiğinde Rumlarla müzakerelere mesafeli yaklaşabilir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24