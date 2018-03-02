Prof. İlber Ortaylı: Wikipedia'nın kapatılması ayıp ama oradaki tarih bilgileri yanlış

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Türkiye'de tarih öğretiminde hataların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih öğretimi feci bir haldedir ve Milli Eğitim Bakanlığı bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde duymaz" dedi. Ortaylı, "Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın. Böyle elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, buradan tarih ödevi hazırlamaya çalışmayın. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, I.Dünya Savaşı'nda İngilizler'in Ortadoğu'daki hayallerini gerçekleştiremediklerini kaydeden Prof. Dr. Ortaylı, "Bakü'de süren savaşta İngiltere Türkler'in karşısından çekildi. Biz Bakü'ye kimlerle kavga ettik de girdik biliyor musunuz? Kimle girdik, kiminle kavga ettik, karşımızdaki düşman kim? Müttefikimiz Almanlar ile kalkıştık. Bakü'ye girişimiz çok önemli bir şeydir. Bu sene 100. yılı kutlanacak. Bu savaşın sonucunda İngiltere kinlendi tabii. Girdiği Ortadoğu'da istediği eski bir efsaneyi gerçekleştiremedi" şeklinde konuştu.

"Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın"

Türkiye'de tarih öğretiminde hataların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih öğretimi feci bir haldedir ve Milli Eğitim Bakanlığı bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde duymaz. Çünkü öyle bir problemi yok. Başka şeylerden evvel önce tarh öğreteceksiniz. Tabii ki çok detaylı bir tarih öğretemezsiniz, bu mümkün değildir. Ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Ciddi tarih yazmaya teşebbüs Atatürk devrinde olmuştur. Daha sonra bu kesintiye uğramıştır. Bunun nedenleri var, her şeyi dışarıdan aramayın, içeride de problemler var. Öğretmen kafasıyla tarih yazılmaz. Efendim 'tarih profesörlerine yazdıralım' diyeceksiniz. Onların da yazdıkları daha iyi değil. Her Türk münevverinin tarih yazımını denemesi gerekir. Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın. Böyle elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, buradan tarih ödevi hazırlamaya çalışmayın. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" ifadelerini kullandı.