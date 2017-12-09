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Prof. İlber Ortaylı: Kudüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı

"Bu Trump oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi"

09 Aralık 2017 20:16

Prof. İlber Ortaylı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili, "Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı" yorumunda bulundu.

Osmaniye Belediye tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak Osmaniye Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen yazar, akademisyen Prof. İlber Ortaylı, “Kudüs önemli bir mevzu. Soğukkanlı olun, gösteri yapan yine yapsın. Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı. 1947'de Kudüs'ün sur içi alınamadı. Şehrin dışındaydılar ve orada kaldılar. Ama 1967 cenginden sonra içeri girdiler. Başladılar sonra etrafını örmeye. İsrail daha sonra Kudüs bizim ebedi başkentimiz diye bir kanun çıkardı. Bu kanunu dünya tanımadı. Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Anlaşılan ortalığı karıştırmak istiyor. Buna Avrupa da İslam Ülkeleri gibi karşı çıkıyor. Bu Trump oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir. Kudüs meselesi kritik bir sorun, milletlerarası gösterilerle çözülmez. Bunun arkasından başka şeylerde gelebilir. Yahudiler bu konuda ısrar edebilir” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından hediyeler takdim edilirken Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisinin yazdığı kitaplarını sahnede imzaladı.

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