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Prof. İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı: Hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır

27 Temmuz 2020 09:19

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından Atatürk fotoğrafı paylaşarak, "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır. #ilberortaylı" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepkiler gelirken, Prof. İlber Ortaylı da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. 

Sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaşan İlber Ortaylı, "Kimsenin şüphesi olmasın; hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapacaktır. #ilberortaylı" ifadelerine yer verdi.

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