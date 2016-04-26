Prof. İlber Ortaylı, 2300 yıllık "Neşeli ol, hayatını yaşa" mozaiği için ne dedi?

Hatay’da teleferik çalışmaları sırasında bulunan ve üzerinde ‘Neşeli ol, hayatını yaşa’ yazan mozaiğin de yer aldığı İplik Pazarı mevkiindeki kazı alanında inceleme yapan Prof. İlber Ortaylı, çıkan mozaiğin çok önemli, nadir bir eser olduğunu belirterek, bu eserin olduğu yere müze yapılarak sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde bir konferans veren Ortaylı, daha sonra geçtiğimiz günlerde basınla paylaşılan ünlü mozaiğin bulunduğu kazı alanına gelerek, Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çeşitli incelemlerde bulundu. Ortaylı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

"Müze'de teşhir edilmesi gerekir"

Kazı alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlber Ortaylı, Antakya’da birbirine bağlı şekilde çok sayıda bu şekilde mozaik olduğuna değindi. Geçmişin Antakyası'nın ortaya çıktığını ifade eden Ortaylı, şunları söyledi:

"Bizim gençliğimizdeki 60’lı yıllarda bunların hiçbiri yoktu ortada. Yeni müzeden itibaren yan yana yapılacak kazılarda büyük mozaiklerin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Çünkü burada senatöryal ailelerin yani eyalet zenginlerinin kalabalığı ve servetleri hudutsuz. Bunlar kendilerini ispat etmek zorunda. Yani Roma’daki patriçe soyunun mozaik tabanla kendini ispat etmesine gerek yok. Ama bunlar edecek. Ve bunun için oradan ustalar getiriyorlar. Çok canlı şeyler, daha buradan neler çıkacak. Onun için bu mozaik yolu projesi fevkalade çekici bir şey. Antakya’nın da her zaman için bir sulh ve barış içinde yaşayacağı belli. Gelecek insanlar bunları görecek. Yani bizim bunları görmemiz lazım. Çok orijinal şeyler, tabi ben oraya kadar çıkmadım bakmadım ama resmi var elimizde. Bu yüksek seviyede bir mozaik. İnsanlar anatomi biliyorlar Roma döneminde. Çok güzel şeyler yapılabilir, bu güzel yani resimden görünen bu. İnşallah değerlendirilecektir, bana kalırsa bir ayrı binada müzede teşhiri gerekir"

Arkeopark yapılacak

Mozaiğin bulunduğu yerde eserlerin sergilenmesi için bir müze kurulacağını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ise konuşmasına şöyle devam etti:

"Mozaik Yolu projemiz var, yaklaşık 3 ay önce başladı. Mozaiği zengin olan 4 şehir var, içlerinde en zengin olanı Hatay. Bu 4 şehri tanıtmak ve destinasyon oluşturmak istiyoruz. Sadece bu mozaik değil, birçok eseri bu alanda bulduk. Hepsini topladık, şuanda müzemizle değerlendiriyoruz. Tabi tarihi doku olduğu için sürekli istişareler yapıyoruz, bu nedenle uzun sürüyor. Bu arada proje çalışması da devam ediyor. İnşallah alana bir müze yapacağız ve orada bu mozaikle birlikte diğer eserleri de sergileyeceğiz. Bunun gibi bir tane daha var İtalya’da ama o bunun yanında çok amatör kalır. İnsanlar buraya gelirken görmeleri için, Uzun Çarşı'dan bu yana bir arkeopark yapacağız. Kazacağız, kazdığımız yeri camla kaplayacağız, diğer eserleri de orada sergileyeceğiz. İnsanlar buraya gelene kadar havaya girecekler. Bu projeyi inşallah yıl sonu veya 2017'nin mart ayına kadar bitirmeyi tasarlıyoruz. Hem istasyon, hem müze, hem de teleferik bitmiş olacak".