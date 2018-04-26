Prof. İbrahim Kaboğlu'na hapis istemi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine son verilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün (26 Nisan 2018) görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Kaboğlu için 7.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Prof. Dr. Kaboğlu, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atanların birçok yaptırımla karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları söyledi:

“KHK’yle işten çıkarma, idari görevden alma, gözaltı, tutuklama, hükümlülük ve benzeri yaptırımlar dizisi söz konusudur. Bir de hiç yaptırıma tabi tutulmayan da var. Olması gereken de oydu. Barış bildirisi adı altındaki belge hukuken bir yaptırımı gerekli kılmıyor”

Bildiriye rıza gösteren bir profesörün AİHM yargıçlığına aday gösterilerek dünya çapında ödüllendirildiğine dikkati çeken Kaboğlu, şöyle devam etti:

“Ben ise pasaportuma el konulduğu için yurt dışındaki üniversitelerde ders veremiyor, dünya çapında bir yaptırıma tabi tutulmuş oluyorum. Bu metne rıza gösteren iki kişinin durumu derin bir çelişkidir. Ben herhangi bir şekilde devletten ödül beklemem tabii. Bu çelişki aşılmadığı sürece mahkemenizin vereceği karar adil bir karar olmayacaktır. Bu kadar derin ayrımcılık işlemine yargı alet edilebilir mi? Anayasanın 2. 10. ve 11. maddelerinin göz önünde tutulması, adil yargılanma hakkı kapsamında değenlendirilme yapılması gerekmektedir.”

"Yargılamanın geldiği bir aşama yoktur"

Kaboğlu’nun avukatı Arzu Becerik ise siyasi yetkililerin talimatı üzerine soruşturmaya başlanıldığını belirterek, “Soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Biz bunu ‘talimat aldık gereğini yaptık’ gibi algılıyoruz. Yargının, yürütmenin açıklamalarından etkilendiği görülmektedir. Müvekkilim görevinden ihraç ediliyor. İki gün sonra ifadeye çağırılıyor. Lehine delil araştırması yapılmıyor. Baroya kayıtlı avukat olduğu, bu nedenle ifadesinin emniyette alınamayacağı göz önüne alınmıyor. Mahkemeniz de taleplerimizi gerekçesiz şekilde reddediyor. Dosyada hiç bir şey araştırılmıyor. Yargılamanın geldiği bir aşama yoktur” dedi.

Savcı bildiriyi yorumladı

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kasıtlı ve planlı bir kıyım gerçekleştirdiği, halkı fiilen açlığa ve susuzluğa mahkum ettiği, ağır silahlarla yerleşim yerlerine saldırdığı, yaşam hakkı, işkence ve kötü mumele yasağını ihlal ettiği, bölge halklarına karşı katliam gerçekleştirdiği, sürgün politikası uyguladığı, devletin yaptığı katliama ortak olmayacakları’ içerikli bir bildirinin yayınlandığını öne sürdü. Bu süreçte, güvenlik güçlerinin ülkenin birliğini ve huzurunu sağlamak üzere görevlerini yerine getirdiğini dile getiren Savcı, “Güvenlik güçlerinin, bu görevlerini terörist unsurlara karşı gerçekleştirmeleri ile tüm dosya kapsamı gözetildiğinde bildirinin PKK silahlı terör örgütüne destek niteliği taşıdığını” ileri sürdü. Kaboğlu’nun da bildiriye imza atarak terör örgütü propagandası yaptığını iddia etti.

Kaboğlu’na destek

Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği de dava öncesi Kaboğlu’na destek bildirisi yayınladı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Manuel Cepeda-Espinosa, önceki başkanları, onursal başkanları, başkan yardımcıları, 23 yönetim kurulu üyesi ve genel sektererleri dahil 56 imzacının yer aldığı bildiride, Kaboğlu’nun görevinden uzaklaştırılması kınandı. Bildiride, “Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği, Prof. Kaboğlu’nun olağan usul dışında 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ya da herhangi bir terör eylemiyle ilişkisine dair hiçbir kanıt bulunmaksızın görevden uzaklaştırılmasını kesin bir ifadeyle kınadığını tekrarlar. Sahte suçlamalardan mahkumiyet olasılığının bulunması ve bunun kendisi ve ailesi için ağır sonuçlar doğuracak olması üzücüdür. Bu durum, hukuk devletinin, demokrasi ve uluslararası insan haklarının temel ilkelerinin Türk Hükümeti tarafından ihlalini daha da ağırlaştıracaktır” denildi.



Kaboğlu’nun avukatının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme, davayı 23 Ekim’e erteledi.

